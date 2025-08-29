CARMEN GREBENIȘAN ȘI-A DEZVĂLUIT PLANUL DE NAȘTERE. CE CERINȚE ARE ÎN SPITAL

Carmen Grebenișan a dezvăluit care este planul ei de naștere și ce cerințe are pe timpul spitalizării.

Vedeta își dorește ca totul să se desfășoare într-un cadru cât mai relaxat, cu partenerul ei, Cristian Vereș, prezent în sală pentru a-i fi sprijin emoțional.

Creatoarea de conținut a precizat că preferă să își păstreze libertatea de mișcare în travaliu, să nască în poziția care îi oferă cel mai mult confort și să evite procedurile invazive, cum ar fi epiziotomia, dacă nu sunt absolut necesare.

Carmen a menționat și că își dorește contact piele-pe-piele imediat după naștere și ca băiețelul să rămână lângă ea încă din primele momente, fără a fi hrănit cu formulă decât în situații medicale bine justificate. Totodată, își propune să alăpteze încă din prima oră și să petreacă minimum 24 de ore cu micuțul la spital, pentru a beneficia de protecția oferită de prezența ei.

În plus, vedeta a declarat că ia în calcul epidurala doar dacă va fi nevoie și că își dorește ca atmosfera din sala de naștere să fie una calmă, cu muzică liniștitoare și cât mai puține persoane în jur. „Vreau să am partenerul cu mine și să îmi păstrez energia pentru momentul în care îmi voi cunoaște copilul”, a transmis Carmen.

Carmen Grebenișan abia așteaptă momentul în care își va strânge în brațe copilul. Creatoarea de conținut a urmat întocmai recomandările medicului care îi monitorizează sarcina. Ea a precizat că nu i-a fost teamă să călătorească cu avionul în timpul sarcinii, dar după luna a șaptea a ales să nu mai zboare.

Recent, creatoarea de conținut a vorbit despre modul în care vrea să aducă pe lume primul ei copil, mărturisind că ar prefera să nască natural.

„Citesc multe chestii despre cât de multe beneficii are nașterea naturală. Dar, în același timp, să știți că nu sunt atât de setată, în ideea în care dacă există o complicație sau dacă corpul nu reacționează cum trebuie, sunt deschisă și la cezariană. Nu vreau să îmi setez, sau să îmi cert corpul sau să îl forțez într-o anumită direcție. Vreau să las să facă ce simte. (…) Direcția este clară, îmi doresc naștere naturală. Dacă am dureri mari cu epidurală, nu țin la nimic foarte mult, decât să se întâmple natural pentru că e cu siguranță mult mai benefic, atât pentru făt, cât și pentru mamă”, a declarat Carmen Grebenișan, pe rețelele de socializare.

