Carmen Iohannis, apariție de senzație în Germania FOTO

Președintele Klaus Iohannis s-a aflat, miercuri, 14 octombrie, la Magdeburg, în Germania, unde a primit premiul „Otto cel Mare”. Soția i-a fost alături, ca de obicei, purtând o rochie elegantă, în stilul ei caracteristic. Carmen Iohannis a ales şi de această dată o ținută creată de designerul Andreea Tincu.

„Prima Doamna Carmen Iohannis in outfit #andreatincu, 14 octombrie 2020. ❤

Președintele Klaus Iohannis a participat, miercuri, la festivitatea de decernare a Premiului „Otto cel Mare”, la Magdeburg, în Germania. Președintele a primit distincția pentru „onorarea marilor merite în procesul european de unificare”, a scris designerul Andreea Tincu pe contul ei oficial de Facebook.

Carmen Iohannis a schimbat două rochii pentru petrecerea evenimentului din Magdeburg. Pe timp de zi, Prima Doamnă a României a optat pentru o rochie albă, simplă, elegantă, cu o croială clasică.

Seara, însă, soția șefului de stat român a ales o rochie cu o cromatică ceva mai veselă, în tonuri de albastru. Ținuta este realizată din brocart prețios, cu inserții de mătase, conform designerului Andreea Tincu.

Andreea Tincu este unul dintre designerii care o îmbracă pe Carmen Iohannis de mai bine de cinci ani. Creatoarea a dezvăluit că ea a fost cea care a contactat-o pe Prima Doamnă.

„Eu am fost cea care am contactat-o pe doamna Iohannis și i-am propus să poarte ținute create Andreea Tincu și să sprijine astfel creativitatea românească. Nu este vorba despre niciun angajament, plată sau alte chestiuni de ordin material. Ținutele respective fac parte din colecții proprii sau sunt modele create pentru anumite evenimente și absolut toate se returnează după ce sunt purtate. După cum veți vedea pe parcursul colaborării, voi pune aceste ținute spre vânzare iar 60% din prețul lor va fi virat exclusiv din dorința mea către o asociație caritabilă, al cărei nume îl voi face public la momentul respectiv. Oricine va dori să achiziționeze aceste ținute este liber să o facă. Restul de 40% îl reprezintă taxele. În plus, oferă și un ajutor, poate nu foarte mare, dar important pentru cineva care are nevoie”, spunea Andreea Tincu, în 2015.