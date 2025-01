„Castle-core”: vom purta în curând zale și cizme de cavaler?

Raportul anual al motorului de descoperiri asupra tendințelor vizuale Pinterest Predicts constată un apetit puternic pentru medieval cu o creștere a căutărilor pe această temă (+ 110%) dar și pe piese la fel de eterogene precum inelele vechi cu rubin, rochiile de chatelaine colorate în albastru, colierele din zale și chiar planuri de castel.

Atmosfera de castel, care este numele acestei tendințe, evocă mai degrabă două figuri notabile din Evul Mediu. În primul rând, puternica Ioana d’Arc pe care designerul Jeanne Friot o evocă cu călărețul argintiu mascat călare pe Sena în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris.

Apoi, un personaj mai romantic și mai eteric a fost invocat din trecut: cel al prințesei într-o rochie de catifea, închisă în turnul ei visând la următoarea ei eliberare sau cel al tinerei chinuite într-o cămașă de noapte lungă și albă, precum personajul lui Ellen în Nosferatu, remake al fabulei gotice a lui Murnau. Așteptăm și în 2025 următorul Luc Besson care să-l pună în lumina reflectoarelor și pe celebrul vampir din Dracula: A Love Tale, versiune pe care promite să fie romantică. Între timp, moda și cultura pop pun stăpânire pe această estetică gotică, redescoperind vremea catedralelor și tot alaiul său de piese potrivite precum genți metalice, cizme din piele dantelate și bijuterii cavalerești.

Una dintre primele vedete care a adoptat acest trend cuceritor este Chappell Roan la MTV Video Music Awards pe 11 septembrie. Cântăreața americană a apărut în trei look-uri demne de Maid of Orléans. Primul? O rochie fantomatică din tul burgundy de la Y/Project cu o sabie, o manichiură blindată, manșete din plasă medievală și un crucifix. A doua tinută: armura metalică în total look. Al treilea look? O glugă Rabanne și zale, clasice ale genului, pentru a-și primi trofeul pentru cea mai bună artistă nouă a anului pe scenă.

Avem așadar războinicii medievali, dar și prințesele joacă și ele aceeași partitură eroică nostalgică. Ca Emma Corrin la premiera Nosferatu de la Londra pe 4 decembrie. Actrița britanică a purtat o rochie Alexander McQueen drapată în întregime în șifon galben evanescent (și oricum transparentă pentru atingerea contemporană) pe care o asociase cu un ruj de zmeură foarte „vampiric”. O estetică „romantic-întunecată” care dă loc de mândrie emoțiilor și individualității rebele.

