CÂT COSTĂ, DE FAPT, APARTAMENTUL DE 1.200.000 DE EURO AL IULIEI ALBU

Iulia Albu dezvăluia în luna februarie a acestui an că și-a cumpărat un nou apartament, care se află într-o vilă veche din București.

Inițial, în presă s-a speculat că locuința a costat-o pe Iulia Albu nu mai puțin de 1,2 milioane de euro și că a avut nevoie de mai multe renovări până când vedeta s-a putut muta în noua ei casă.

Construită în urmă cu mai bine de 100 de ani, casa nu aparține în totalitate vedetei, ci ea a cumpărat doar un apartament din aceasta, aflat la mansardă. „Este o casă făcută la începutul anilor 1900. Toată clădirea a fost listată cu 1.200.000 la un moment dat, acum câțiva ani. Casa e compusă din apartamentul meu, apartamentul de jos, care are aceeași suprafață ca al meu, respectiv 200 de metri. Și încă 3 apartamente în corpul din spate. Nu vreau să spun suma exactă, dar am dat foarte puțin față de cât valorează”, spunea Iulia Albu în urmă cu aproximativ patru luni.

Acum, criticul de modă a recunoscut însă cât a plătit pentru noul ei apartament, afirmând că doar două apartamente au fost scoase împreună la vânzare pentru 1.200.000 de euro. Dar ea a plătit mult mai puțin pentru locuință. „Apartamentul meu nu a costat 1.200.000 de euro. Apartamentul meu plus cel de jos, la un moment dat, au fost pe piață cu această sumă. Eu am avut norocul să iau la un preț decent. Este și o proprietate mare. Mult mai puțin de jumătate. În momentul când am găsit eu casa respectivă, ea era pe piață la 230.000 euro și am mai și negociat. Trebuia să fie a mea casa”, a afirmat Iulia Albu la un post de televiziune.

„E cel mai bine să te și implici. Îmi și face mare plăcere. Sunt foarte multe în casă de recondiționat. Trebuie ușile recondiționate, care au pictură manuală. Am trei sobe pe lemne, erau pe gaz, dar am convertit pe lemne”, a mai spus criticul de modă despre noua ei locuință.

Sursa: Tabu.RO