CÂT COSTĂ INELUL DE LOGODNĂ CU DIAMANT URIAȘ PRIMIT DE GEORGINA RODRIGUEZ DE LA CRISTIANO RONALDO

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez și-au anunțat logodna după opt ani de relație.

Inelul impresionant primit de brunetă a atras atenția experților în bijuterii, acesta valorând între două și cinci milioane de dolari.

Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe Georgina Rodriguez. Cuplul și-a anunțat logodna pe 11 august, după opt ani de relație, printr-o postare pe Instagram care a devenit virală datorită diamantului uriaș.

Experții în bijuterii au fost rapid fascinați de dimensiunile impresionante ale inelului. Tobias Kormind, director la o casă de bijuterii din Londra, estimează că piatra centrală ovală ar putea avea aproximativ 35 de carate, fiind flancată de două pietre laterale de câte un carat fiecare. El compară inelul cu celebrul diamant Taylor-Burton și îi atribuie o valoare de până la 5 milioane de dolari.

Laura Taylor, specialistă în inele de logodnă la altă casă de bijuterii, descrie bijuteria ca fiind „extraordinară”. Ea crede că diamantul central are între 15 și 20 de carate și este probabil de o calitate excepțională. Taylor adaugă: „Dacă diamantul este natural și de calitate excepțională în gama de culori D-F, cu claritate fără cusur sau aproape fără cusur, valoarea sa ar putea depăși cu ușurință două milioane de dolari”.

Julia Chafe, creatoare de conținut specializată în bijuterii, a discutat despre inel într-un video postat pe rețelele sociale. Ea estimează că valoarea bijuteriei ar putea ajunge la 3 milioane de dolari. „Dacă există ceva ce știm despre Georgina, este că nu se joacă”, a comentat Chafe, conform People.com.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au o familie numeroasă, care include gemenii Eva Maria și Mateo, fiica Alana, fiica Bella și fiul Cristiano jr din relația anterioară a lui Ronaldo. În aprilie 2022, cuplul a anunțat cu tristețe decesul fratelui geamăn al Bellei, Ángel.

Sursa: Tabu.RO