Cât costă o noapte de cazare la pensiunea deținută de Adela Popescu, Radu Vâlcan, Smiley, Răzvan Fodor și Gina Pistol în Vama Veche

Adela Popescu, Radu Vâlcan, Smiley, Gina Pistol, Răzvan și Irina Fodor, împreună cu alte două familii au cumpărat o pensiune pe litoralul românesc, în Vama Veche.

​Vila pe care aceștia au cumpărat-o și au renovat-o după bunul plac dispune de 14 camere. În interiorul pensiunii e o zonă de luat masa, cu scaune și canapele, iar afară clienții se bucură de o piscină, în jurul căreia sunt așezate mai multe șezlonguri. Pictura de pe perete e cea care atrage imediat atenția, e desenată marea, de parcă zidul ar fi spart.

Pensiunea a fost dat în folosință de curând și le pune la dispoziție doritorilor două tipuri de camere, dublă la parter și dublă la etaj.

„Camerele de la parter cu terasă vă oferă un răgaz intim, îmbinând aspectul modern cu farmecul tradițional. Cu pat dublu sau twin, camerele sunt spațioase și dispun de tot confortul necesar pentru a vă bucura de fiecare moment al escapadei la malul mării. (…) Toate camerele au baie proprie, sunt dotate cu TV, minibar, spațiu depozitare haine, uscător de păr, halate, prosoape și papuci, cosmetice hoteliere. Aceste camere pot găzdui un număr de 2 persoane, sau 3 persoane ca excepție, prin adăugarea unui pat suplimentar. La cerere, putem adăuga pătuț pentru bebeluși”, se arată în descrierea unei camere, pe site-ul vilei.

Prețul pentru o noapte de cazare variază între 600 de lei în luna septembrie și 950 de lei în plin sezon, în luna august. De asemenea, există o condiție de rezervare: oaspeții trebuie să petreacă minimum trei nopți la hotel.

Invitată recent în emisiunea „Vorbește lumea”, Adela Popescu a vorbit despre noul hotel înainte de deschiderea oficială: „Anul 2024 vine cu o veste mare pe care abia acum putem să o spunem. Noi o pregătim de foarte mult timp. Eu, soțul meu, prietenii noștri Smiley, Gina, Răzvan, Irina și ale două familii am luat un spațiu, e un hotel cu 14 camere în Vama Veche, noi ne vom ocupa de el. Acum suntem în plin proces de amenajare, avem și nume, avem tot ce trebuie. Hotelul există, noi îl știam. Eu și Radu am filmat acolo pentru un proiect și a fost așa un gând că cele mai frumoase vacanțe aici le-am avut. A fost un gând, a trecut. S-a aflat în gașca noastră de prieteni de această posibilitate de a cumpăra acest spațiu. Eu știam deja de el, e foarte drăguț acest hotel și am zis să facem o chestie drăguță, așa cum ne-ar plăcea nouă din toate punctele de vedere. Hotelul ăsta o să fie un cumul de ce suntem noi toți la un loc. O să fie deschis la 1 mai. Tare mi-e teamă că dacă venim noi cu familiile noastre nu mai are loc nimeni”, a declarat Adela Popescu în urmă cu câteva luni.

