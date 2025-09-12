CÂT DE DES APELEAZĂ VALENTINA PELINEL LA BOTOX ȘI CE TRUCURI DE FRUMUSEȚE ARE VEDETA

Valentina Pelinel, de 44 de ani, nu uită să aibă grijă de aspectul ei fizic, pentru a arăta impecabil, deși nu se bucură de foarte mult timp liber.

În cadrul unui interviu, fostul model a dezvăluit care sunt trucurile ei de frumusețe.

Valentina Pelinel spune că apelează la botox, însă într-un mod moderat, o dată la opt luni sau chiar la un an, și doar în zona frunții.

„Apelez la botox undeva la opt luni, cam așa, în zona frunții și fac tratamente de întreținere, mă demachiez seara, chestii uzuale, la îndemâna oricui. Mai folosesc câte o mască, din când în când, nu atât de des ca înainte… Legat de botox, folosesc foarte puțin și nu foarte des. La opt luni-un an, puțin botox, asta ar fi culmea să spun că nu. Ba da!”, a declarat Valentina Pelinel pentru Spynews.ro.

„Aș vrea să am o masă musculară mai mare. Fac mult sport, am început să lucrez mult cu greutăți, dar se pare că sunt acel gen care face masă musculară mai greu. Încerc să mănânc mai multă proteină, asta spun încerc, dar vreau mai mult. Asta e, atâta timp cât faci totul natural, ca la carte, e greu fără altfel de ajutoare”, a mai spus vedeta.

Valentina Pelinel spune că nu vrea să mai apeleze pe viitor la intervențiile estetice, fiind mulțumită de felul în care arată acum.

„Nu mai vreau nimic estetic, mulțumesc lui Dumnezeu. Eee, dacă aș putea să am un păr mai lung și mai bogat ar fi bine, da… Am făcut ceva tratamente cu plasmă și pentru scalp, dar știți cum e, e genetic. S-a îmbunătățit calitatea părului după tratament, dar da, durează”, a mai adăugat Valentina Pelinel.

Sursa: Tabu.RO