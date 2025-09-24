CÂT DE PERICULOASĂ ESTE INTOXICAȚIA CU FUM DIN TIMPUL INCENDIILOR

Fumul unui incendiu este extrem de nociv, putând provoca iritații, probleme respiratorii acute și cronice, boli pulmonare, cancer, și poate fi fatal, ucigând mai multe persoane decât flăcările.

Fumul este nociv prin 3 mecanisme: inhalarea monoxidului de carbon (ce reduce semnificativ transportul oxigenului la țesuturi), a diferitelor toxine (oxidanți și aldehide) ce irită mucoasa respiratorie și a pulberilor de ardere ce aderă de căile aeriene și alveole. Se pot adaugă leziuni determinate de temperatura crescută.

Gravitatea intoxicației depinde de durata și intensitate expunerii, ventilația zonei, vârsta persoanei și patologia asociată, copiii și vârstnicii fiind cei mai afectați.

Manifestări clinice sunt extrem de variate: cefalee, tuse, voce răgușită, dificultăți respiratorii, rinoree, coriză, agitație, grețuri, vărsături, astenie, vertij, tahicardie, somnolență, convulsii, tulburări de conștientă până la comă, eventual însoțite de depozite de funingine la nivelul orificiilor nazale, a gurii și a faringelui.

Multe modificări fizice pot să nu fie evidente decât la 24-48 de ore după expunere. În cazul tuturor pacienților se recomandă evaluarea nasului, gurii, cailor aeriene superioare, în special laringele (structură posibil edemațiată).

Un incendiu a izbucnit, marţi seara, la o hală din Sectorul 2 al Capitalei – în Şos. Pantelimon, în zonă fiind degajări mari de fum.

Din cauza degajărilor mari de fum, au fost emise patru mesaje RO-Alert pentru avertizarea populaţiei din sectoarele 2, 3, 4 şi 5, localnicii fiind sfătuiţi să închidă uşile şi ferestrele.

Sursa: Tabu.RO