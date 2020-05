Cât a stat departe Mihai Albu de fiica lui și din cauza cui

Toată lumea știe că designerul de pantofi s-a despărțit de Iulia Albu și că fiica lor, Mikaela stă la ea. Iar cei doi foști soți nu sunt în relații foarte bune, așa că cei doi sunt la cuțite, iar bărbatul are problene și nu-și poate vedea fiica.

Iată ce mesaj a publicat, duminică, 10 mai, Mihai Albu, iar apoi, la câteva ore, a postat și o imagine cu fiica sa. “Astăzi, în a șaizecișitreia zi am reușit să petrec cu Mika o oră și jumătate în fața blocului ei. Mă bucur că intervenția mea publică a sensibilizat-o pe mama ei și mi-a permis acest lucru. Sper că de acum înainte să reintre programul nostru în normal! Bineînțeles că va avea reacțîi de discreditare a mea în media (cum că am vrut publicitate, că e pensia alimentară mică, că am prea mulți angajați și nu i-am dat afară, că de fapt mi-ar fi permis să stau cu fata în fața blocului oricând aș fi vrut etc). Nimic nu contează atâta timp cât am văzut-o pe Mika și că trăiesc cu speranța că vom avea parte de acum înainte de programul stabilit de Instanță

Aș mai ruga-o pe mama Mikăi să îi deblocheze numărul meu de telefon pentru că eu să o pot sună oricând consider și ea la fel, oricând simte că vrea să vorbească cu tatăl ei! Happy me!”, a scris creatorul de pantofi pe pagina lui de socializare. Acesta a supărat-o pe fosta sa soție după câteva postări prin care făcea mișto de ea. În plus, trebuie spus că Albu nu numai că face adidași pentru copii dar face mai nou și măști.