CĂTĂLIN BORDEA, MESAJ NEAȘTEPTAT PENTRU FOSTA LUI SOȚIE, ÎNTR-O EMISIUNE TV

Fosta soție a comediantului și-a sărbătorit ziua de naștere, pe 25 septembrie, iar Cătălin Bordea i-a transmis o urare în direct la emisiunea „Un show păcătos”, prezentată de Dan Capatos.

În emisiune, Capatos a glumit cu cei prezenți, întrebând cine știe ce zi este. Bordea a răspuns prompt că știe despre ce e vorba, iar după câteva momente de amuzament, a transmis direct și sincer: „La mulți ani, Livia!”

Relația dintre Livia și Spike a fost intens mediatizată, mai ales pentru că rapperul fusese până de curând unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Bordea. Dezvăluirile despre această relație au apărut la scurt timp după ce comediantul și fosta sa soție au pus capăt căsniciei.

Chiar dacă situația ar fi putut fi tensionată, Bordea a ales să nu reacționeze public și a continuat să-i achite Liviei o parte din bunurile comune, inclusiv un autoturism. Într-o declarație plină de autoironie, comediantul a spus: „I-o lăsasem ei și plăteam eu ratele, ca un gest de bun-simț. Însă după ultimele știri mi-am luat mașina înapoi. Acum o conduc eu. Mașina e absolut fantastică.”

Cătălin Bordea vrea să șteargă orice amintire legată de Livia Eftimie, inclusiv tatuajul cu numele ei. Comediantul i-a transmis și un mesaj subtil fostei sale soții, după ce s-a aflat că relația dintre aceasta și Spike a ajuns la final și artistul are deja o relație cu altă femeie.

„Am un tatuaj cu nihil sine Livia (n.r. – nimic fără Livia). Eu când sunt prost mă duc adânc. Tatuajele au încăpățânarea de a rămâne. Dar îl voi acoperi în curând. Cu mult negru. Funingine cum rămâne pe horn după ce dai foc, o bag unde îi place ei, în întuneric. Dacă aprinde lumina poate nu se mai împiedică de oricine”, a declarat Cătălin Bordea pentru Cancan.

Sursa: Tabu.RO