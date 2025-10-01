Tabu
PEOPLESlider

CĂTĂLIN BORDEA, MESAJ NEAȘTEPTAT PENTRU FOSTA LUI SOȚIE, ÎNTR-O EMISIUNE TV

by Andreea Damian
Image default

Fosta soție a comediantului și-a sărbătorit ziua de naștere, pe 25 septembrie, iar Cătălin Bordea i-a transmis o urare în direct la emisiunea „Un show păcătos”, prezentată de Dan Capatos.

În emisiune, Capatos a glumit cu cei prezenți, întrebând cine știe ce zi este. Bordea a răspuns prompt că știe despre ce e vorba, iar după câteva momente de amuzament, a transmis direct și sincer: „La mulți ani, Livia!”

Relația dintre Livia și Spike a fost intens mediatizată, mai ales pentru că rapperul fusese până de curând unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Bordea. Dezvăluirile despre această relație au apărut la scurt timp după ce comediantul și fosta sa soție au pus capăt căsniciei.

Chiar dacă situația ar fi putut fi tensionată, Bordea a ales să nu reacționeze public și a continuat să-i achite Liviei o parte din bunurile comune, inclusiv un autoturism. Într-o declarație plină de autoironie, comediantul a spus: „I-o lăsasem ei și plăteam eu ratele, ca un gest de bun-simț. Însă după ultimele știri mi-am luat mașina înapoi. Acum o conduc eu. Mașina e absolut fantastică.”

Cătălin Bordea vrea să șteargă orice amintire legată de Livia Eftimie, inclusiv tatuajul cu numele ei. Comediantul i-a transmis și un mesaj subtil fostei sale soții, după ce s-a aflat că relația dintre aceasta și Spike a ajuns la final și artistul are deja o relație cu altă femeie.

„Am un tatuaj cu nihil sine Livia (n.r. – nimic fără Livia). Eu când sunt prost mă duc adânc. Tatuajele au încăpățânarea de a rămâne. Dar îl voi acoperi în curând. Cu mult negru. Funingine cum rămâne pe horn după ce dai foc, o bag unde îi place ei, în întuneric. Dacă aprinde lumina poate nu se mai împiedică de oricine”, a declarat Cătălin Bordea pentru Cancan.

Sursa: Tabu.RO

ARTICOLE SIMILARE

Celebrităţi care au renunţat la cariera de la Hollywood pentru o viață normală

Andreea Damian

Reteta pentru Craciun – Muschi de porc cu spanac in foi de placinta

realitatea

Ce i-a spus Regina în șoaptă lui Trump când s-au întâlnit la Castelul Windsor

Andreea Damian

Demi Moore, apariție nud pe coperta unei reviste, la 56 de ani

Andreea Damian

Sfaturi (simple) pentru a evita certurile politice de la masa de Crăciun și Revelion

realitatea

Billie Eilish a renunțat la hainele largi și le-a făcut fanilor o mărturisire neașteptată

Andreea Damian

Scrie un comentariu

Salvează-mi numele, emailul și websiteul în browser pentru următorul comentariu.

@2025 - www.tabu.ro. All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign