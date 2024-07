CĂTĂLIN BORDEA, PRIMELE DECLARAȚII DUPĂ CE A FOST SURPRINS ALĂTURI DE NOUA IUBITĂ

Cătălin Bordea a făcut primele declarații după ce a fost surprins în timp ce se săruta cu presupusa iubită.

Comediantul a dezvăluit recent că și-a găsit noua iubită pe rețelele de socializare. Cătălin Bordea și Elena Ardeleanu s-au cunoscut online. Cu toate acestea, el nu se aruncă cu „capul înainte”, alegând să abordeze noua relație cu pași mici.

„Ne-am cunoscut prin mici discuții nevinovate pe Instagram, fără intenții. Încercam să o fac să râdă, din când în când, și s-a legat o prietenie”, a mărturisit Cătălin Bordea pentru cancan.ro.

Deși este evident că între Cătălin și Elena există o legătură specială, comediantul subliniază că nu se grăbește și preferă să lase relația să evolueze natural.

„Nu pot spune că suntem iubiți. Ne știm de puțin timp și încă încercăm să ne cunoaștem. Îmi place foarte mult de ea pentru că e o femeie extraordinară. Luăm fiecare zi așa cum vine și vedem unde o să ajungem. Pare formal. Dar chiar așa este”, a adăugat actorul.

Elena Ardeleanu locuiește în Dubai, iar Bordea a confirmat că aceasta este la curent cu tot trecutul său, inclusiv cu trădarea fostei sale soții și a prietenului său cel mai bun, Spike.

„Ea nu locuiește aici, are o viață în Dubai și e foarte concentrată pe viața profesională. Are planuri mari și deja le pune în aplicare. Și cel mai important, nu există nicio presiune. Știe prin ce am trecut și e ancorată în prezent”, a mai spus Cătălin Bordea.

