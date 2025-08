CĂTĂLIN BOTEZATU REGRETĂ CĂ I-A FĂCUT CUNOȘTINȚĂ ALINEI SORESCU CU ALEXANDRU CIUCU

Cătălin Botezatu și-a exprimat regretul profund pentru faptul că el a fost cel care le-a făcut cunoștință Alinei Sorescu și lui Alexandru Ciucu, în urmă cu mulți ani.

Creatorul de modă a mărturisit că, la momentul respectiv, credea cu sinceritate că cei doi formează un cuplu ideal, însă viața a demonstrat contrariul. Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au divorțat, deși au împreună două fetițe.

„Ori de câte ori mă întâlnesc cu Alina Sorescu este o plăcere. Pentru că, de când o cunosc, și o cunosc de foarte mult timp, pentru mine a fost persoană extraordinară, o femeie superbă, foarte deșteaptă, și am apreciat dintotdeauna dragostea ei pentru copii, și faptul că poate că la acel moment am făcut o greșeală.

Dar nu am gândit așa, că am recomandat-o unui bun prieten și le-am făcut cunoștință… Am știut că ea este o familistă convinsă și o mamă desăvârșită. O iubitoare de copii”, a spus Cătălin Botezatu pentru Cancan.

El a povestit că momentul întâlnirii celor doi a avut loc la Festivalul „Cerbul de Aur”, într-un context în care totul părea promițător pentru o relație de durată. „Eu le-am făcut cunoștință celor doi, la un Cerb de Aur, crezând din toată inima și văzând în ei o pereche perfectă.

Oamenii se înșală și viața te face să vezi, în timp, altfel lucrurile. Din păcate nu a fost așa, și victima, în toată relația asta, a fost Alina. Îmi pare foarte rău că acum, în timp, am stat la baza acestei relații, dar am considerat întotdeauna că și el, și ea, se merită, s-au meritat, la momentul acela, unul pe altul”, s-a confesat Botezatu.

„Din păcate, nu am știut că lucrurile vor avea un astfel de derapaj, în defavoarea Alinei, care nu merita așa ceva. Din contră. Sunt sigur că acum, când Alina vede printr-o altă prismă viața, va avea parte numai de bine, numai de fericire, numai de iubire, pentru că asta merită.

Și în continuare o asigur de admirația mea, de empatia mea, și de sprijinul meu necondiționat la orice oră. O respect, o ador și o iubesc din toată inima mea pe Alina și îi doresc să-i fie bine și mai ales să fie fericită, pentru că merită acest lucru. Și mai ales pentru că este o profesionistă desăvârșită și o artistă desăvârșită”, a mai declarat Cătălin Botezatu.

Sursa: Realitatea de Cancanul Zilei