CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU, O NOUĂ IUBITĂ DUPĂ DESPĂRȚIREA DE DOINA TEODORU!

Cătălin Scărlătescu nu a stat pe loc și și-a găsit o nouă iubită după separarea de Doina Teodoru. Se pare că povestea de dragoste cu Doina scârțâia de ceva timp, iar ruptura a fost inevitabilă, cu toate că cei doi erau logodiți, iar apropiații așteptau anunțul nunții.

Actrița și chef-ul și-au spus adio la începutul verii, cu toate că pe rețelele de socializare nu pare nimic schimbat, cel puțin pe pagina Doinei. Actrița nu a șters pozele cu bucătarul, imaginile cu ei doi fiind încă pe rețelele sociale. Fanii și-au dat seama că ceva e putred în momentul în care cei doi au anunțat că au amânat nunta. Când a fost întrebată ce se întâmplă, Doina a mărturisit că „Nunta nu se va întâmpla anul acesta, cu siguranță nu, pentru că nu se întâmplă, asta e” .

Între timp, se pare că juratul de la Masterchef și-a găsit alinarea în brațele altei domnișoare blonde, iar relația pare a fi serioasă. Mai mult, Scărlătescu o duce pe actuala iubită în aceleași locuri în care se plimba cu fosta logodnică, Doina Teodoru.

Noua cucerire a celebrului chef este din Focșani, are 27 de ani și se numește Elena, potrivit Cancan. Tânăra este arhitectă și se pare că s-a îndrăgostit de Scărlătescu, care a luat-o la diverse evenimente, inclusiv la filmările emisiunii Masterchef.

Se știe că juratul de la Pro TV iubește Delta Dunării, fiind și proprietarul unei case în această locație. Cu această ocazie, a bifat o escapadă cu noua cucerire, iar pozele postate de cei doi în același loc spun totul.

„M-am bucurat de cateva zile deosebite in Delta, printre povestile localnicilor, pescuit si plimbari cu barca in colturi stiute doar de mine. Asa e Delta, te primeste cu toata splendoarea ei.”, a scris el în dreptul imaginii postate pe contul de Facebook.

Sursa: Tabu.RO