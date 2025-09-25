CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU, ȚINTA GLUMELOR DUPĂ DESPĂRȚIREA DE DOINA TEODORU. CUM L-AU IRONIZAT COLEGII DE PLATOU

Cătălin Scărlătescu a fost ținta glumelor colegilor săi, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, care nu au ratat ocazia să îi aducă aminte de despărțirea de Doina Teodoru chiar în timpul preselecțiilor.

Despărțirea dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru a surprins pe mulți. Deși păreau pregătiți pentru un pas important în relație, cei doi au ales să meargă pe drumuri separate, păstrând discreția. În cele din urmă, vestea a ajuns și la colegii de platou, care nu s-au putut abține să nu îl tachineze pe chef.

În timpul filmărilor, Cătălin a fost mult mai vorbăreț decât de obicei, ceea ce i-a atras atenția lui Sorin Bontea: „De când ești singurel, ești nevorbit. Simți nevoia să vorbești întruna”, i-a spus acesta. Florin Dumitrescu a continuat în același ton glumeț, referindu-se la un concurent aflat în fața lor: „Lasă concurentul să-și termine ideea!”, a glumit el.

Deși a fost subiectul glumelor colegilor, Cătălin Scărlătescu pare să fi depășit cu bine despărțirea. La începutul lunii august, pe perioada preselecțiilor, chef-ul era singur, însă între timp și-a găsit liniștea alături de o nouă parteneră.

Relația dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru ar fi ajuns la final la începutul verii, conform Cancan.ro. Potrivit aceleiași surse, Cătălin Scărlătescu are deja o altă relație. Pe noua iubită o cheamă Elena, are 27 de ani, este arhitectă și e originară din Focșani. Aceasta ar fi fost surprinsă alături de celebrul chef chiar și la filmările emisiunii MasterChef de la PRO TV, dar și în Delta Dunării, acolo unde Cătălin Scărlătescu deține o casă de vacanță.

Sursa: Tabu.RO