Cățelul lui Jeff Koons poartă mască

Puppy, sculptura realizată de Jeff Koons în 1992 și instalată încă din 1997 în fața Muzeului Guggenheim din Bilbao tocmai a primit o nouă înfățișare: o mască de protecție din flori albe și albastre.

Una dintre tradițiile Muzeului Guggenheim din Bilbao este de a redecora, în fiecare primăvară și toamnă, sculptura îmbrăcată în verdeață din fața instituției, care îi întâmpină pe toți vizitatorii cu „optimismul, încrederea și siguranța” ei, după cum spunea chiar creatorul acesteia, artistul Jeff Koons.

În doar câteva săptămâni, pe chipul faimosulul Puppy vor înflori zeci, chiar sute de corole albe și albastre, care îi vor schimba înfățișarea îndrăgitului cățeluș. Plantate recent, florile nu sunt încă foarte vizibile, însă atunci când petalele vor crește, ele îi vor acoperi gura și nasul lui Puppy exact ca o mască de protecție.

Koons consideră că noul aranjament floral este un adevărat statement, care promovează importanța purtării măștii de protecție în aceste vremuri.

Ce onoare este să am posibilitatea ca Puppy să comunice importanța purtării măștii în timpul acestei pandemii de Covid-19. Un localnic din Bilbao mi-a trimis o scrisoare întrebându-mă dacă Puppy ar putea purta o mască și am considerat că este o idee minunată. Am fost încântat că muzeul a acceptat, iar acum Puppy, ornat cu masca din flori albe și albastre, poate vorbi despre siguranța și sănătatea cetățenilor din Bilbao și din întreaga lume.