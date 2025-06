CÂTEVA MODURI ÎN CARE SEXUL ESTE DIFERIT LA MENOPAUZĂ

Menopauza nu înseamnă automat sfârșitul actului sexual de calitate.

Cum se schimbă sexul după menopauză?

Nu degeaba se numește „schimbarea”, dar schimbarea nu este chiar atât de rea – mai ales când te gândești că maturitatea emoțională pe care ai dobândit-o în timp se poate transforma în relații mai fericite și mai sănătoase. Și da, asta poate include, fără îndoială, și sexul.

Rezultatele unui sondaj din 2010, publicat în Journal of Sexual Medicine, au sugerat că doar 36% dintre femeile de cincizeci de ani fac sex de cel puțin câteva ori pe lună, la fel ca și doar 29% dintre femeile de șaizeci de ani. Cu toate acestea, credem că multe au evoluat în ultimul deceniu și dacă știi care sunt provocările de care trebuie să fii conștient, le poți gestiona cu puțină înțelepciune, astfel încât intimitatea fizică și emoțională să continue să hrănească această etapă a vieții tale.

Având în vedere acest lucru, iată o listă cu schimbările cheie la care specialiștii în sănătatea femeii spun că ar trebui să fii atentă când vine vorba de sex după menopauză.

Schimbările vaginului tău

O analiză a studiilor medicale din 2012, publicată în revista Obstetrics & Gynecology, a sugerat că aproximativ 68 până la 86,5% dintre femei au probleme cu sexul la vârsta mijlocie. Cu toate acestea, există tratamente care funcționează. „Acestea sunt probleme extrem de frecvente și, din păcate, nu sunt adesea abordate de către pacienți sau de către medici, așa că avem o mulțime de femei foarte nefericite”, spune Mary Jane Minkin, medic, directoarea clinicii de Sexualitate, Intimitate și Menopauză de la Spitalul Yale New Haven.

O cauză majoră a problemei actului sexual postmenopauză? Lipsa de estrogen. „Pereții vaginali devin subțiri, se usucă și își pierd mult din elasticitate” din cauza acestei reduceri a estrogenului, spune Lauren Streicher, MD, autoarea cărții Sex Rx: Hormones, Health, and Your Best Sex Ever și directoarea medicală a Centrului Northwestern Medicine for Sexual Health and Menopause din Chicago. „Între 50 și 70% dintre femei experimentează aceste schimbări.” Este posibil să nu le observați decât dacă faceți sex – sau încercați să faceți sex pentru prima dată după mult timp.

S-ar putea să fie nevoie să depui eforturi pentru a face sexul fără durere

Conform Societății Nord-Americane de Menopauză, uscăciunea vaginală pe care o experimentează multe femei aflate la postmenopauză poate provoca fricțiuni dureroase în timpul actului sexual, iar studiile arată că până la 45% dintre femei au acte sexuale dureroase după menopauză. Din fericire, remediile pentru această problemă pot fi găsite chiar și la cea mai apropiată farmacie. Ia în considerare să-ți cumperi un lubrifiant fără prescripție medicală. Ai putea încerca un remediu casnic, cum ar fi uleiul de măsline sau uleiul de cocos, dar acestea pot crește riscul de infecție și pot slăbi eficiența prezervativelor, ceea ce ar putea fi o problemă pentru prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală dacă ești cu un partener nou. O altă opțiune este o cremă hidratantă vaginală fără prescripție medicală, pe care ai folosi-o în mod regulat pentru a crește conținutul de apă din piele.

Libidoul tău ar putea scădea

În acest caz, nu e de mirare că gândul la sex nu este complet tentant. Dar, spun medicii, odată ce durerea este sub control, s-ar putea să simțiți că libidoul crește din nou.

Încă poți ajunge la orgasm fără probleme

Interesant este că lipsa estrogenului, care poate afecta vaginul în timpul menopauzei, nu afectează neapărat capacitatea femeii de a atinge orgasmul. „Orgasmul nu este dependent de estrogen, așa că femeile pot avea un orgasm sănătos și puternic fără estrogen în corpul lor”, spune Dr. Streicher. „Dar, acestea fiind spuse, multe femei beneficiază de estrogenul vaginal local, deoarece acesta crește fluxul sanguin și lubrifierea, ceea ce poate, la rândul său, ajuta la creșterea capacității de a avea un orgasm.”

Dacă simți dureri în timpul actului sexual, vei avea dificultăți în a ajunge la orgasm, dar odată ce problema este rezolvată, s-ar putea să te trezești că pleci la curse.

Încearcă lucruri noi

După o vreme, viața ta sexuală poate deveni, ei bine, monotonă. „Dacă ești cu cineva de 30 de ani, s-ar putea să nu fii foarte entuziasmată de această persoană”, spune Dr. Minkin. „Îi încurajez pe pacienți să caute împreună cu partenerul lor diferite jucării sexuale care ar putea să condimenteze lucrurile.” Pentru unele femei, acest lucru poate însemna și descoperirea altor modalități de a face sex în afară de actul sexual obișnuit.

Femeile divorțate sau văduve la postmenopauză pot constata că un nou partener este suficient pentru a le reactiva libidoul, chiar dacă nu au mai sărit în pat de ani de zile.

S-ar putea să faci mai mult sex în timpul zilei

Un somn suficient (șapte până la nouă ore) este crucial pentru a fi într-o bună dispoziție, potrivit Societății Nord-Americane de Menopauză. Cu toate acestea, în timpul menopauzei, somnul poate avea de suferit – enorm. „În timpul perimenopauzei, apar tulburări de somn, bufeuri sau «transpirații nocturne» care te trezesc”, spune dr. Minkin.

Dacă ești prea obosită la ora de culcare pentru sex, Dr. Streicher sugerează să schimbi momentul zilei în care te culci în pat. „Multe cupluri constată că sunt mult mai predispuse să facă sex dimineața sau după-amiaza, deoarece sunt obosite noaptea sau sunt mai somnoroase după o masă copioasă sau un pahar de vin”, spune ea.

Sexul poate fi de fapt mai bun

Există beneficii ale lipsei menstruației, pe lângă faptul că nu trebuie să vă faceți griji cu privire la sarcinile nedorite. Dacă probleme reproductive precum fibroamele sau endometrioza v-au afectat în tinerețe, s-ar putea să descoperiți că menopauza ajută de fapt la rezolvarea acestor afecțiuni și face sexul mai plăcut. Deoarece fibroamele și endometrioza se hrănesc cu estrogen, reducerea hormonului în timpul menopauzei poate ajuta la „vindecarea” acestor afecțiuni.

Sursa: Tabu.RO