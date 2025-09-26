CÂȚI BANI A OBȚINUT RALUCA BĂDULESCU PENTRU CELE 3 SĂPTĂMÂNI DE ASIA EXPRESS

Deși au rezistat în competiție doar 3 săptămâni, Raluca Bădulescu și Florin Stamin au obținut o sumă semnificativă pentru participarea lor la Asia Express 2025.

Pentru apariția sa în reality-show-ul filmat în trei țări asiatice, Raluca Bădulescu a fost răsplătită pe măsură: 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în concurs. Raluca a rezistat trei ediții în concurs, astfel, suma finală s-a ridicat la 7.500 de euro.

În schimb, Florin Stamin a primit o sumă mai mică – contractele sunt individuale, iar remunerația depinde de notorietatea fiecărui concurent. La acestea se adaugă și amuleta de 1.000 de euro, pe care au împărțit-o frățește.

Pentru Raluca și Florin, ultima zi din competiție a fost una tensionată. Cei doi au părăsit primii competiția, datorită unei amulete câștigate anterior, însă ghinionul și probele dificile i-au încetinit.

Echipa ei a ajuns ultima la Irina Fodor și din păcate a primit medalia roșie, semn că aventura lor în Asia Express s-a încheiat. La aceeași cursă a participat și Anda cu Joseph, care au ieșit pe primul loc, dar și Alina Pușcău cu Cristina Postu.

„Dacă săptămâna trecută am fi fost fără supărare, adică realmente, eram supărați că plecam acasă, acum ne-am dori să continuăm, însă ce am trăit astăzi a fost atât de mult și tot ce am trăit aici alături de voi, indiferent de rezultat vă mulțumim fiecăruia dintre voi, producției, celor de acasă… pentru că nu avem cuvinte decât să ne înclinăm și să vă iubim din tot sufletul! Pentru toată viața mea prezentă, trecută și viitoare îi mulțumesc lui Florin! Pentru tot!”, a declarat Raluca Bădulescu extrem de emoționată.

Deși a părăsit competiția mai devreme decât își dorea, Raluca Bădulescu și-a arătat carisma la Asia Express 2025. Vedeta a plecat cu o sumă consistentă de bani și a arătat că sinceritatea ei, dar și energia pot să cucerească publicul.

