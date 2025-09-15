Tabu
CÂȚI BANI AU PRIMIT CATINCA ROMAN ȘI FIICA EI LA ASIA EXPRESS. SUMA NU E DE NEGLIJAT

Aproape o săptămână au rezistat echipa formată din Catinca Roman și fiica ei, Calina la Asia Express, cele două renunțând la ultima probă pe traseu. 

Odată plecate din reality-show, Catinca Roman și Calina s-au plâns de condițiile cu care s-au confruntat în această competiție.

Catinca Roman și Calina Dumitrescu au trăit una dintre cele mai intense experiențe ale vieții lor în cadrul emisiunii Asia Express 2025 – Drumul Eroilor, unde au fost nevoite să se descurce cu doar un dolar pe zi. Mama și fiica au trecut prin momente dificile, încercând să facă față probelor solicitante, să își găsească transport și cazare în condiții extreme, potrivit Cancan.

După mai multe probe epuizante, prezentatoarea Irina Fodor a anunțat echipa eliminată: Catinca și fiica ei, Calina Dumitrescu. Cele două au renunțat chiar în ultima probă de pe traseu, decizie care le-a adus eliminarea prematură din competiție.

Potrivit surselor din producție, fiecare concurent de la Asia Express este remunerat cu 2.000 de euro pentru fiecare săptămână de competiție. În cazul Catincăi și al Calinei, care au rezistat doar o săptămână, fiecare a primit câte 2.000 de euro. Astfel, cele două au obținut un câștig de 4.000 de euro în total, pentru doar câteva zile de participare.

După ce au părăsit competiția, Catinca Roman a declarat că lipsa somnului a fost factorul principal care i-a afectat performanța, astfel că nici acum nu a reușit să își revină complet. Mama și fiica au vorbit deschis despre condițiile grele din concurs și lipsa unor elemente de bază pentru igienă. Iar Calina a criticat dur organizarea și a atras atenția asupra riscurilor pentru sănătate.

