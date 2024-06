Câți bani cere Babasha pentru a cânta la concerte sau evenimente private

Babasha a devenit cunoscut publicului larg după ce a cântat alături de trupa britanică Coldplay la Arena Națională din București.

Deși a fost huiduit în prima seară de spectacol, tânărul manelist se bucură acum de celebritate, inclusiv tariful pentru a cânta la evenimente i-a crescut.

Într-un interviu acordat lui Damian Drăghici, artistul a mărturisit că l-a avertizat pe solistul trupei Coldplay, Chris Martin, în privința posibilității ca publicul să reacționeze negativ la prezența sa. Cu toate acestea, sprijinul trupei și dorința de a încerca ceva diferit au fost mai puternice decât temerile inițiale.

„Eu am încercat să-l previn pe el, adică la primul sound check i-am spus că nu știu cât de bine o să primească toată lumea treaba asta și el a zis că nu contează și că mesajul lor este altul și chiar dacă am auzit diverse chestii că «Bă frate, lumea a reacționat așa din cauză că s-a schimbat vibe-ul», nici măcar ăsta nu e adevărul, dar am să vă spun eu cum cred că a stat situația, pentru că toată lumea și-a dat cu părerea și mi-aș dori și eu tare mult să-mi dau și foarte curând o să auziți și versiunea mea”, a explicat Babasha într-un interviu recent.

După Chiar dacă a fost huiduit, tariful lui pentru evenimente a crescut. Artistul ar cere 3.800 de euro + TVA pentru o oră de cântat, 4.500 de euro + TVA pentru două ore și 6.000 de euro + TVA pentru trei ore, scrie stiripesurse.ro. Babasha, pe numele lui real Vlad Babașa, are 22 de ani și e originar din Bacău.

Sursa: Tabu.RO