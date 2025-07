CÂȚI BANI CERE KARMEN MINUNE PENTRU O CÂNTARE LIVE

Karmen Minune, fiica celebrului manelist Adrian Minune, a vorbit deschis despre parcursul său artistic și financiar în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Artista a răspuns sincer întrebărilor despre cariera sa muzicală, relația cu tatăl ei și banii pe care îi câștigă în prezent din cântări. Deși la începutul carierei a fost susținută financiar de familie, Karmen a reușit între timp să devină independentă.

Tariful său actual pentru un concert a atras atenția publicului, mai ales datorită sumei impresionante pe care a recunoscut că o cere pentru o prestație live.

„În ultimul timp, pentru că am avut mai mult timp pentru mine, am început să activez din ce în ce mai mult și din ce în ce mai mult și automat și susținerea financiară vine tot din muzică și am reușit să mă întrețin singură. Deci, în momentul de față, nu mă mai ajută tati”, a explicat artista.

Pe parcursul emisiunii, Karmen a povestit și despre concertele susținute în afara țării, în special pentru comunitățile de români din orașe precum Londra, Berlin sau Paris. Artista spune că reacțiile publicului sunt mereu pozitive, mai ales când oamenii aud muzică în limba română, departe de casă.

„Am avut concerte pentru românii de afară și oamenii de afară, când aud limba lor natală, în orașul în care sunt, au o reacție foarte bună”, a spus Karmen.

Melodiile lansate de Karmen în ultimii ani, precum „Lock My Hips”, „Punjabi” și „Play Me”, i-au adus o notorietate crescută nu doar în România, ci și pe scenele internaționale.

Unul dintre momentele discutate intens de fani a fost acela în care Denise Rifai a întrebat-o pe Karmen ce tarif are pentru o cântare. La început ezitantă, artista a confirmat suma pe care o percepe.

„Am văzut că pui întrebarea asta mereu. Trebuie să zic neapărat? 4.000”, a mărturisit asrtista. Chiar dacă nu mai este dependentă financiar de părinți, Karmen a precizat că tatăl său continuă să joace un rol important în viața ei, mai ales prin sfaturi și susținere morală.

