Câți bani încasează Mariah Carey în fiecare an pentru că ascultăm „All I want for Christmas is you”

Mariah Carey se îmbogățește de la an la an, datorită melodiei „All I want for Christmas is you”.

Devenită un adevărat simbol al sărbătorilor, această piesă îi aduce lui Mariah Carey un succes financiar impresionant an de an. Potrivit publicației „The Economist”, artista câștigă aproximativ trei milioane de dolari anual doar din drepturile de autor generate de hitul său clasic. Mai mult decât atât, INVESTOPEDIA estimează că, de la lansarea melodiei, cântăreața a acumulat peste 60 de milioane de dolari din această sursă.

Însă succesul său în perioada Crăciunului nu se limitează doar la piesă. Mariah capitalizează popularitatea acesteia printr-un program plin de evenimente tematice, concerte și apariții speciale. În 2024, de exemplu, artista a fost cap de afiș în turneul „Christmas Time”, care a atras mii de fani și a consolidat statutul său de vedetă a sărbătorilor.

„All I Want for Christmas Is You”, lansat exact acum 30 de ani, a devenit cel mai difuzat colind din toate timpurile, atât în Statele Unite, cât şi în întreaga lume.Piesa „All I Want for Christmas is You” domină piața muzicală încă din 1994. A ajuns pe locul 1 în topul Billboard Hot 100 în ultimii patru ani la rând.

Melodia a atins două miliarde de streamuri pe o celebră platformă de muzică, iar artista le-a mulţumit fanilor pentru sprijinul constant.

Într-un studiu realizat de compania Luminate, cântecul a atins un apogeu de 387 de milioane de stream-uri în 2019, la cea de-a 25-a aniversare de la lansare.

Sursa: Tabu.RO