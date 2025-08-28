CÂȚI BANI PRIMEȘTE RADU VÂLCAN PENTRU CELE TREI SĂPTĂMÂNI DE FILMĂRI DE LA INSULA IUBIRII

Filmările pentru sezonul 9 al emisiunii „Insula iubirii” au loc în Thailanda, iar renumerația prezentatorului Radu Vâlcan este pe măsura notorietății emisiunii.

Prezentatorul a anunțat la începutul filmărilor că aventura din Thailanda este una cu totul specială pentru el, mai ales că i-a fost alături și soția sa, Adela Popescu.

„Anul acesta hotărâserăm împreună să nu mai vină (Adela Popescu, n. red.). Dar mi-am dat seama în timp util că o luna atât de departe de casa vă fi greu de dus singur. Așa că m-am organizat. Și ea a acceptat”, povestește Radu Vâlcan pe rețelele sociale.

Deși Vâlcan este discret când vine vorba de salariul pe care îl primește din partea celor de la Antena 1, fanii sunt convinși că acesta este răsplătit pe măsura importanței sale pentru emisiune.

„Insula Iubirii nu ar mai avea același farmec fără Radu”, spun mulți dintre telespectatori.

Potrivit informațiilor apărute în presă, Radu Vâlcan ar încasa între 35.000 și 45.000 de euro pentru cele trei săptămâni de filmări din Thailanda.

În urmă cu șase ani, acesta primea 10.000 de euro, dar, odată cu creșterea popularității producției, suma s-ar fi triplat, notează Cancan.ro.

Pe lângă câștigurile din televiziune, Radu Vâlcan și Adela Popescu se bucură și de succesul firmei lor de publicitate. Potrivit datelor oficiale, compania a raportat în ultimul an o cifră de afaceri de aproape 2 milioane de lei (circa 400.000 de euro), în creștere cu 40%. Profitul a fost și el unul impresionant – aproape 1,4 milioane de lei (aproape 300.000 de euro), adică un plus de 88% față de anul anterior.

Sursa: Tabu.RO