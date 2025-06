CE A PĂSTRAT ȘI ACUM GINA PISTOL DE LA NUNTA CU SMILEY

Gina Pistol și Smiley au aniversat luna trecută doi ani de la căsătorie. Cuplul a sărbătorit discret momentul, amintindu-și de nunta organizată în 2023, un eveniment restrâns, dar plin de voie bună.

Potrivit prezentatoarei, atmosfera de a nunta sa a fost atât de relaxată și plină de energie, încât a uitat chiar să respecte tradiția aruncării buchetului de mireasă.

Ea a mărturisit că și-a dorit ca toți invitații să se simtă bine, motiv pentru care, în loc să respecte momentul tradițional al aruncării buchetului de mireasă, a preferat să rămână pe ringul de dans alături de cei dragi. Abia la câteva zile după eveniment, ea și-a dat seama că a omis acest detaliu, prinsă fiind în euforia petrecerii.

„Am și uitat să-l arunc. Atât de mare a fost distracția că la câteva zile după nuntă, ne-am dat seama că am uitat să arunc buchetul de nuntă. Atât de bine ne-am simțit la nuntă că am și uitat. El acum arată minunat”, a mărturisit Gina Pistol pentru Libertatea, precizând că încă păstrează tot setul de la cununia religioasă: rochia, voalul, pantofii și buchetul.

„Am mai păstrat rochia, voal, a doua rochie de mireasă, pantofii- că au fost scumpi. Tot ce am avut la nuntă am păstrat. Copilul, soțul. Am păstrat tot”.

La nunta sa, Gina Pistol a purtat două rochii de mireasă: una pentru zi, cumpărată cu ceva timp în urmă cu gândul de a o putea purta și cu alte ocazii, și o a doua, mult mai elegantă și strălucitoare, creată special pentru acest eveniment deosebit.

„Prima nu a fost nici scumpă, dar nici ieftină. Am luat-o să o mai port, că merge cu niște ciocate. Nu am apucat să o port. În schimb am purtat-o pe cea de-a doua, chiar la filmări la MasterChef sezonul trecut. Nu am avut când că tot filmez. Am vrut să mă duc la festivaluri, să îmi fac de cap”, a mai spus vedeta.

„Dacă nu apuc, cu siguranță o va purta fiica mea că este o rochie superbă. A început deja să se încalțe cu pantofii cu tot și mă amuz teribil. A încălțat o pereche de ciocate și era ea micuță, cu picioarele așa micuțe, slăbuță, și cu ciocatele alea mari era tare simpatică. Dar îți dai seama că se uită mereu la mine, mă întreabă de unde am bijuteriile. I-am zis să stea liniștită că o să le aibă ea pe toate când o să crească”, a continuat ea.

Sursa: Tabu.RO