CE A PĂȚIT DIANA ȘUCU LA PIAȚA PUCHENI DIN BUCUREȘTI, DUPĂ CE A CUMPĂRAT ROȘII, FLORI ȘI GOGOȘARI

by Andreea Damian
Diana Șucu, soția omului de afaceri Dan Șucu și totodată patronul echipei Rapid București, a mers recent la Piața Pucheni din cartierul Rahova, situat în București, pentru a cumpăra, așa cum a dat de înțeles pe Instagram, la story, roșii, flori și gogoșari.

Însă Diana Șucu a fost deranjată de ceea ce a pățit după ce și-a făcut cumpărăturile. Mai exact, niciun comerciant nu i-ar fi oferit factură sau bon fiscal pentru produsele achiziționate!

„Azi la Piața Pucheni – roșii, flori, gogoșari… piața plină! Factură? Bon fiscal? Nimic. Și noi, cei care am plătit 19% TVA, ne pregătim să plătim și 21%. Dar ceilalți, care n-au plătit niciodată nimic… ce se întâmplă cu ei?”, a scris Diana Șucu pe instastory.

Din câte se pare, femeia de afaceri este deranjată că, deși începând cu data de 1 august 2025, TVA-ul a crescut de la 19% la 21%, comercianții din Piața Pucheni nu oferă bon fiscal, astfel că aceștia nu și-ar plăti dările la stat.

În urmă cu doar câteva luni, invitată în podcastul „Fain & Simplu” al lui Mihai Morar, Diana Șucu dezvăluia că, în perioada în care lucra în Televiziunea Română, salariul ei era de 3.000 de euro. „Când m-a cunoscut, soțul meu nu m-a luat de pe stradă. Eu lucram la TVR, aveam un salariu, pentru vremurile acelea și pentru o femeie singură, de 3.000 de euro. Eu, ca și vedeta postului, aveam 3.000 de euro salariu”, afirma Diana Șucu în luna martie.

Sursa: Tabu.RO

