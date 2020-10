Ce a pățit familia Laurei Cosoi înainte de botezul Verei

Weekendul acesta Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean o vor boteza pe fiica lor cea mică, Vera, tocmai în Maramureș. Însă cei doi au avut peripeții înainte de plecarea către orașul cu pricina, iar vedeta a povestit cu umor întâmplarea pe rețelele de socializare iar nouă ne-a plăcut și puteți citi în continuare istorisirea.



“Deci ce vreau eu să vă spun… că aseară, după spectacol, am urcat bagajele în mașină ca să pornim spre Tg Mureș. Era deja târziu și fetelor le era somn, dar într-un final, pe la 23.00 am pornit la drum. Evident că a venit și moș Ene pe gene și micuțele au adormit instant, timp în care noi am reușit să ne relaxăm nițel la povești. Pe la Ploiești, mă întreabă Cosmin “Vezi dacă Luna este pe bancheta sau s-a băgat iar sub scaun?”. Mă uit în spate și îi zic “Păi nu este în spate”. El “Cum așa? Nu ai pus-o în mașină?” Zic “Nu! Credeam că tu te-ai ocupat de bagaje/cățel”. Și uite așa am realizat că am uitat cățelușul acasă, in coșuleț. Evident că ne-am întors după ea, că doar nu aveam să o lăsăm “home alone” și am pornit iar la drum. Am râs ceva vreme pe seama acestei experiențe, deși eram extrem de obosiți, dar cum eu văd tot timpul plinul paharului îi zic lui Cosmin “Bine că măcar nu am uitat un copil, pe Vera spre exemplu, că tot este nou venită”.

Fotografia aleasă este făcută in viața de dinainte de toate astea, pe vremea când dormeam bine și aveam vreme să-mi vopsesc rădăcinile la 3 săptămâni. Da, este spectaculoasă fotografia, dar viața de acum are un glam mult peste tot ce mi-am putut imagina”, a povestit Laura Cosoi pe pagină ei de ocializare.