Ce accident a avut Mihai Nae, dresorul de căini al vedetelor în timpul unei ședințe de dresaj

Mihai Nae, cel mai titrat dresor canin din România, cel care a dresat exemplarele canine ale majorității vedetelor, a suferit un accident de muncă, fiind mușcat destul de sever la ambele mâini în timpul unei ședințe de dresaj de un exemplar de chow chow. Majoritatea dresorilor trec prin astfel de incidente, inclusiv celebrul Cesar Millan, mentorul lui Nae, cel mai cunoscut dresor canin internațional, care în urmă cu câțiva ani a fost mușcat tot de o rasă nonviolentă, de un Labrador.

“Am fost mușcat pentru a doua oară în 17 ani. Ceea ce m-a speriat puțin a fost paralizia unui deget de la mâna dreaptă. Din fericire a fost ceva temporar, a durat doar două zile. Acum sunt încă imobilizat”, spune el. Cum s-a întâmplat, cât a durat lupta dintre profesor și elev, ne povestește în continuare dresorul: “Mă aflăm la un elev din rasa chow chow, continuând programul de recuperare psihică și comportamentală, când acesta m-a atacat fără niciun indiciu.

Acest exemplar a mai avut antecedente de genul atât cu stăpânii, cat și cu doctorii veterinari, aceștia find mușcati destul de grav, unii ajungând chiar la chirurgie. Am lucrat o săptămână cu acesta, evoluția lui fiind uluitoare în privat. O dată introdus între câini, acesta a arătat mari probleme de acomodare. Nu reușeam să îl fac să creeze nici un fel de legătură cu ceilalți căței. Cunosc rasa și știu că sunt câini extrem de dominanți încă de la 3 luni. Am greșit având prea multă încredere.

Era prea devreme. M-am aplecat să îi pun lesă pe zgardă, aveam botniță în mână. Tocmai terminasem prima fază de acomodare cu botnița. Dintr-o dată, fără să atenționeze, m-a apucat de mână după care de cealaltă mână. Am reușit să îl imobilizez, după care a intrat singur în curte. Lupta dintre noi a durat circa 1 minut, însă a fost greu. Când m-am liniștit, am descoperit că eram plin de sânge, iar rănile erau mari și adânci. Unul dintre canini mi-a atins un nerv, paralinzându-mi degetele pentru 2 zile. Am fost mușcat pentru a doua oară în 17 ani. Cesar Milan, mentorul meu, a fost mușcat tot de o rasă nonviolentă, de un Labrador, iar eu de un chow chow. Trebuie să ajungem să înțelegem că și câinii sunt tot animale și că, oricât am încerca noi să îi convingem că sunt oameni, prin felul greșit în care ne comportăm cu ei, aceștia vor acționa in consecință. Prin urmare, trebuie să începem educația lor la vârstă potrivită, pentru a nu ajunge să ne atace familia, prietenii sau chiar oamenii ce trec pe lângă noi pe stradă”, a conchis dresorul vizibil afectat