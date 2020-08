Ce activități are Laura Cosoi înainte de a naște

Zilele acestea fermectoarea Laura Cosoi se află pe ultima sută de metrii cu sarcina și în curând va aduce pe lume ce-a de-a doua fetiță a ei și a lui Cosmin Curticăpean. Iată că vedeta a scris pe pagina ei de socializare sfaturi dar și ce a făcut în ultimele săptămâni de sarcină și vă invităm și pe voi să citiți.

Practic în ultimele două luni aproape că m-am mutat la spa ca să mă bucur de #masajulprenatal fiind singurul loc în care mă simt ruptă de lume și mă pot relaxa în voie. Încerc să dorm cât mai mult, pe unde apuc, cum se spune. Fac exercițîi de respirație, dar prea puțin mișcare… probabil și pentru că este destul de cald. Nu prea pot să mai mănânc mare lucru, dar mă bucur în fiecare zi de o porție zdravănă de pepene roșu cu brânză feta.

Cafeaua de dimineață nu mai este în top în perioada asta. Paharul cu apă minerală de la frigider este primul pe lista când mă trezesc. Luna, cățelușa noastră parcă are mai multă nevoie de atenție ca niciodată. Simte ea ceva… Mănânc înghețată sau sorbeto o dată la două zile. Noaptea mă odihnesc destul de bine și asta contează mult. Aș preferă să nu mă mai întrebe lumea “când naști?” pentru că nu știu. Nu pot să îmi mai scot inelele de pe deget, dar nici nu m-am străduit.

Este normal, știu! Rita este minunată și mă tratează ca pe bebelușul ei. Mi se pare savuroasă cum mă mângâie și mă alintă… Mă întreb dacă duminică vom merge sau nu la biserică… în funcție de surioară mică. Am fost ieri la doctor control medical ca să vedem cum este micuța. Totul este în grafic, are tot ce ii trebuie și probabil de aia nici nu se grăbește. Noi oricum suntem aici, pentru ea! De-abia așteptăm să o ținem în brațe, dar doar când se simte ea pregătită! Este armonie in casa noastră și așteptarea asta este dulce tare… #ganduldeazi”, a scris Laura Cosoi.