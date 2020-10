Ce aniversare a avut în familie Ioana Ginghină

Acum un an, în 2019, îndrăgita actriță și vedetă de televiziune divorța de soțul ei, actorul Alexandru Papadopol, cu care are o fiică, Ruxandra. La scurt timp, Ioana Ginghină și-a găsit un alt iubit, cu care a început o relație, însă nu vrea să vorbească despre bărbatul respectiv.

De atunci actrița de teatru și televiziune are tot felul de proiecte cu școala ei de actorie, pe youtube sau în serialele de televiziune în care a jucat și va mai juca. Însă zilele trecute Ioana Ginghină a avut un nou motiv de bucurie căci ea și iubitul ei, consultant în turism, au împlinit un an de zile de când formează un cuplu. Cei doi se iubesc și din fericire au sărbătorit în particular alături de fiica actriței, Ruxandra. Cei doi îndrăgostiți și-au consolidat relația iar bărbatul, pe numele lui Cristi Pitulice, a ajutat-o foarte mult cu casa, mai ales că s-au mutat împreună. Chiar a ajutat-o pe iubita lui atunci când a avut nevoie de bani, atunci când foștii socrii i-au cerut că să își poată cumpără cei 500 de metrii de curte de care avea nevoie. Ioana Ginghină este în ultima vreme fericită pentru că în afară de proiecte a primit și un nou rol în serialul de televiziune produs de Ruxandra Ion, nasa ei.