Ce aniversare specială a avut loc în familia Adelinei Pestrițu

În plină pandemie fermectoarea fostă prezentatoare de televiziune a avut parte de o super aniversare în familie. Pentru că Adelina Ioana Pestrițu și-a sărbătorit cel mai bun prieten patruped, pe cătelusul Nobby, pe care îl are de foarte multă vreme.

Zilele trecute fermecătoarea vedetă a publicat un mesaj pe rețelele de socializare. Acesta sună cam așa “ce prietenie frumoasă. 10 ani de iubire sinceră și necondiționată” și acest mesaj îi era adresat lui Nobby, cățelușa ei pe care o iubește ca pe ochii din cap.

Cei doi au făcut multe fotografii împreună și de-a lungul anilor au apărut în multe ipostaze. Iar vedeta l-a luat de multe ori cu ea la interviri, evenimente mondene sau în vacanțe, fiind un răsfățat al sorții. În plus, tot ea a mai publicat și o imagine cu simpaticul cățeluș alături de ea. Și tot Adelina a mai publicat și un mesaj legat de timpurile în care trăim. “Societatea te învață cum să trăiești sub presiune. Să oferi întotdeauna mai mult decât poți, să nu greșești niciodată, să fii “perfect” și pe placul tuturor. Un robot setat după indicațiile altora. Când de fapt drumul nostru prin viață este despre acceptare, evoluție, șansa de a învața din propriile noastre greșeli. Fiecare om are voie la partea lui de cunoaștere și acces la încercările lui. Oamenii sunt diferiți și asta ne face să fim frumoși în felul nostru. Nu trebuie să fim frumoși și în comparație cu alții. E suficient și greu să fii un om bun și frumos, să-ti înțelegi imperfecțiunile și să accepți că e loc sub soare pentru noi toți”, a mai scris vedeta.