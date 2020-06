Ce apariție sexy a avut Loredana de ziua ei

Va povesteam că în urmă cu două zile a fost ziua divei și că a împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani. Probabil că Loredana a fost răsfățată de toți cei din jurul sau, care nu sunt puțini, și a primit o mulțime de cadouri, care mai de care mai surprinzătoare. La o zi după ziua ei solista a făcut o fotografie pe care a publicat-o pe rețelele de socializare.

Solista, actrița și vedetă de televiziune s-a fotografiat înconjurată de mai multe buchete superbe de flori și apoi a publicat imaginea pe rețelele de socializare cu următorul text. “Mulțumesc la fiecare pentru urările de ziua mea! Dumnezeu m-a binecuvântat cu o famile

minunată, cu prieteni și fani extraordinari! Fiecare zi pe pământ e o zi bună! Vă mulțumesc tuturor! Vă iubesc ~Loredana – Thank you everyone for the lovely birthday wishes! God has blessed me with a wonderful family, friends and fans! Every day above ground is a good day! Thank you to y’all~Loredana”, a scris Loredana pe paginile ei de socializare. Se aude că după ce a fost jurată la o emisiune

de talente vocale la o televiziune importantă va face același lucru la concurență, mai exact la “X Factor”, deși era deja în juriu la “Next Star”. Ce va fi vom vedea, important este să o revedem pe solistă din nou pe micile ecrane după această pandemie petrecută în izolare. Seara a petrecut alături de familie, fiica Elena, părinți, fratele ei și familia lui, soțul probabil că o filma. Și vedeta îmbrăcată foarte sexy a primit și două torturi într-un decor de poveste organizat special pentru ea.