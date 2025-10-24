CE AU OBSERVAT FANII LA ANDI MOISESCU DUPĂ CE AR FI DIVORȚAT DE OLIVIA STEER

Andi Moisescu și Olivia Steer au format unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul autohton. Pe cei doi îi lega o căsătorie de 22 de ani, dar și doi copii pe care îi au împreună: David și Luca.

Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi decis să pună capat căsătoriei lor de 22 de ani, conform presei mondene.

Potrivit celor mai recent zvonuri mondene, Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi divorțat în mare secret în urmă cu câteva luni, însă până acum niciunul nu a făcut declarații directe despre acest eveniment major din viața lor personală.

De la apariția știrii potrivit căreia ar fi divorțat, Andi Moisescu și-a trăit viața socială din plin: s-a afișat la munte, pe pârtie, la mare, la festivaluri și la diverse evenimente publice. Recent, prezentatorul a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, cu ocazia aniversării a 18 ani de „La Măruță”. Acolo, pasionat de muzică, Moisescu a susținut un mini recital alături de Taraful de la Vărbilău, moment care a ajuns rapid viral pe rețelele sociale.

Fanii de pe rețelele de socializare au reacționat rapid și l-au lăudat pe Andi Moisescu pentru prestație și pentru atitudinea jovială.

„Ce înseamnă un divorț la vremea lui, parcă a întinerit”

„Așa este… omul când e liber e fericit”

„Înseamnă că are în spate o femeie puternică și deșteaptă care știe să-l facă fericit și tânăr”

„Se poate să vrea altceva decât a avut”

„De vreo 20 de ani încerc să îi găsesc un defect acestui om și nimic”, au fost doar câteva dintre comentarii.

Sursa: Tabu.RO