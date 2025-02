Ce emisiune va face Mihai Bendeac la Antena 1 împreună cu Mona Segall 

Mihai Bendeac a confirmat întoarcerea în televiziune, după o pauză de 3 ani, și a făcut primele declarații despre noua emisiune de la Antena 1.

Se pare că ambele părți au decis să îngroape securea războiului, iar actorul va reveni pe micile ecrane. Mihai Bendeac va face parte dintr-un proiect care are la bază un format orginial. Este vorba despre un talent show produs de celebra Mona Segall.

Proiectul în care sunt implicați aceștia, împreună cu echipele lor, are la bază un format original, mai multe detalii despre acesta, conceptul și structura lui, urmând a fi comunicate ulterior de către cei de la Antena 1.

„Întotdeauna am considerat că televiziunea nu constituie principala mea dimensiune ca artist. Din contră, nu cred că ar prinde podiumul. Cu toate acestea, am tratat acest aspect cu același profesionalism cu care le tratez pe celelalte, fie că vorbim despre teatru, film, cărți ori publicitate. Nu am simțit deloc în ultimii 3 ani că mi-aș dori să mă mai aflu vreodată pe un platou TV. Dar a existat întotdeauna o virgulă. Sunt importante aceste ‘virgule’. Par inofensive dar, de la un punct încolo, te pot cotropi.

Iar virgula mea a fost gândul că în construcția carierei mele mi-am dorit mereu să lucrez cu doamna Segall. Fiind un tocilar al profesiei, cunosc trecutul televiziunii românești, din 31 Decembrie 1956, până azi. Pot cerne destul de bine lucrurile, pot raționa în mod critic și am conchis, fără putință de tăgadă că, în baza unor chestiuni obiective, dumneaei este cel mai bun creator din istoria acestui domeniu”, a declarat Mihai Bendeac, potrivit Antena 1.

Actorul a ținut să îi mulțumească Monei Segall pentru încrederea pe care i-a acordat-o. Mai mult, Bendeac a precizat că ar fi trăit cu un regret dacă nu ar fi colaborat cu aceasta.

„Nu știu care va fi rezultatul acestei colaborări. Dar ceea ce contează este faptul că, dacă tot m-am îngrijit de carieră (din păcate) mai mult decât m-am îngrijit de familie și cei apropiați, măcar să nu regret mai târziu că din drumul meu lipsește un astfel de producător genial. Îi mulțumesc pentru încredere”, a mai spus actorul.

Mona Segall a făcut o serie de declarații despre colaborarea cu Mihai Bendeac. Aceasta a mărturisit că are foarte multă încredere în talentul actorului și speră să lege o prientenie cu el datorită acestui proiect.

„Îmi doresc de multă vreme să lucrez cu Mihai. E un super om de televiziune, un actor foarte talentat și un regizor pe care îl admir, acum, după ce am văzut și Căsătoria. Am foarte mare încredere în el și în talentul lui și, după această colaborare, sper să ne și împrietenim și să-mi spună și el Mona, nu doamna Segall.

Până la acest proiect, ne-am mai întâlnit de câteva ori, contextual, la filmări, a fost invitat special într-un sezon Chefi la cuțite, dar am apreciat întotdeauna mesajele de încurajare sau apreciere pe care le-am primit din partea lui”, a declarat Mona Segall.

