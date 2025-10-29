CE ESTE „LAPTELE UITĂRII”, MEDICAMENTUL GĂSIT LÂNGĂ DR. ȘTEFANIA SZABO. SE CREDE CĂ AR FI PROVOCAT DECESUL EI

În centrul anchetei privind moartea subită a doctoriței Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, se află o substanță extrem de puternică, cu efect rapid și letal dacă este administrată greșit: propofolul.

Criminaliștii au găsit fiole ale acestui anestezic lângă trupul medicului, iar ipoteza principală a anchetei este că moartea tinerei ar fi fost provocată de o autoadministrare accidentală a acestei substanțe.

Propofolul este un anestezic intravenos cu acțiune rapidă, utilizat în secțiile de terapie intensivă și în sălile de operație pentru inducerea și menținerea anesteziei generale. Substanța are un aspect inconfundabil – lichid alb, uleios, care seamănă cu laptele. Din acest motiv, medicii îl numesc adesea „laptele amneziei” sau „laptele uitării”.

Efectul său este aproape instantaneu: în mai puțin de 40 de secunde, pacientul intră într-o stare profundă de sedare. Spre deosebire de alte anestezice, propofolul nu provoacă greață, amețeală sau dureri de cap la trezire. Odată ce efectul dispare, persoana se simte odihnită, calmă și, pentru scurt timp, detașată de orice gând negativ.

Aceste caracteristici l-au transformat într-o substanță periculoasă atunci când este folosită în afara mediului medical. În doze incorecte, poate opri respirația și inima în câteva minute.

De-a lungul timpului, propofolul a fost implicat în numeroase cazuri de decese accidentale și supradoze. Cel mai cunoscut exemplu rămâne cel al megastarului Michael Jackson, care a murit în 2009, la vârsta de 50 de ani, din cauza unei intoxicații acute cu propofol. Artistul îl folosea ca somnifer, susținând că doar așa reușea să adoarmă. Îl numea „laptele meu”, pentru că efectul era instantaneu – adormea profund și se trezea fără disconfort.

În cazul său, combinația letală dintre propofol și alte sedative a dus la oprirea respirației în somn. Substanța, care nu ar trebui folosită niciodată fără monitorizare medicală, are o marjă extrem de mică între doza terapeutică și cea fatală.

În cazul doctoriței Ștefania Szabo, criminaliștii au găsit o seringă și fiole de propofol lângă trupul ei neînsuflețit, descoperit duminică dimineață în camera de gardă a secției de Chirurgie. Medicul a fost găsit în șezut, pe pat, într-o poziție care indică faptul că nu a suferit o moarte violentă, ci una survenită rapid, cel mai probabil în urma unui stop cardiorespirator.

Potrivit surselor judiciare, alături de fiola de propofol au fost găsite și urme de diazepam și tramadol, alte două substanțe sedative puternice, ceea ce întărește ipoteza unei combinații periculoase de medicamente.

