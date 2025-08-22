CE ESTE MACHIAJUL „TIRED GIRL” ȘI DE CE ESTE ATÂT DE POPULAR PE TIKTOK

Noua tendință de frumusețe „Tired Girl” devine virală printre femeile din generația Z, provocând reacții amuzante.

Femeile din generația Z sunt epuizate și vor ca acest sentiment să li se vadă pe față.

O nouă tendință în materie de machiaj, care apare pe TikTok, prezintă tinerele femei adoptând un look de „Fată obosită”, care celebrează aspectul cuiva care nu a dormit bine noaptea.

Aspectul este o abatere de la produsele care au fost mult timp concepute pentru a face oamenii să pară mai puțin obosiți, cum ar fi corectorul, crema de ochi și anticearcănul. În schimb, oamenii își acceptă acum imperfecțiunile și chiar le exagerează.

În loc să poarte bronz și să pară sărutată de soare, fața este menținută palidă. Pomeții sunt evidențiați cu o notă de gri, iar buzele sunt nuanțate în violet.

Trendul „tired girl” este modul Generației Z de a accepta vulnerabilitatea în contextul „presiunilor neobosite” ale școlii sau facultății, gestionării datoriilor studențești, menținerii unei vieți sociale și căutării unui loc de muncă.

Deși look-ul „Tired Girl” a câștigat recent popularitate datorită interpretării Jennei Ortega în serialul Wednesday și machiajului ei de pe covorul roșu pentru a promova serialul, acest stil lipsit de somn a fost văzut anterior în filmele „Girl Interrupted” al Angelinei Jolie și „Leon” al lui Natalie Portman.

Este promovat și de actrița Lily Rose-Depp, muzicianul Gabbriette și influencerii Emma Chamberlain, Danielle Marcan și Lara Violetta. Trendul a devenit o categorie TikTok de sine stătătoare, tutorialele de machiaj acumulând peste 300.000 de vizualizări .

Utilizatorii de pe rețelele de socializare au reacționat pozitiv la această tendință, exprimându-și ușurarea că aspectul dezordonat și epuizat este în sfârșit normalizat în afara caselor lor.

Tara McDonald, make-up artistul Jennei Ortega pentru primul sezon al serialului Wednesday, a spus despre look-ul la modă: „Principiul de bază a fost obținerea unui aspect elegant, dar natural, folosind produse minime și evidențiind trăsăturile naturale ale Jennei.”

Experta în frumusețe a mărturisit că „nu a vrut să-și ascundă zona naturală de sub ochi cu machiaj” și că a folosit un fond de ten mai deschis decât nuanța pielii Jennei.

„Fardul de pleoape era închis la culoare, dar aplicarea lui era întotdeauna ușoară, iar iluzia buzelor roșii în mod natural – aproape ca și cum ar fi fost mușcate ușor – a fost esențială.”

Nirvana Jalalvand, care a machiat-o pe Jenna pentru sezonul doi al serialului, a explicat că aspectul nu este doar o alegere estetică care semnalează legătura lui Wednesday cu clanul Addams, ci reflectă și personalitatea personajului principal.

