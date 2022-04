Ce este metoda Bisou – consumi mai puțin și mai bine

Este timpul pentru curățenia de primăvară, această activitate frenetică declanșată de venirea vremii frumoase și care pune creierul în mișcare. Curățăm puțin din tot și orice.

Și în această mare curățenie, aproape invariabil vine momentul ăsta când îți

golești dulapurile din cauza cantității prea mari de haine. Folosim uneori metoda Marie Kondo, care presupune împachetarea, ordonarea și depozitarea lucrurilor și o abordare minimalistă de a selecta obiectele în funcție de catogoria din care fac parte.

Sau, decidem să atacăm problema direct la rădăcină, adică de la cumpărare. Pentru aceasta, există și o metodă. Îi spunem Bisou. Metoda Bisou este de fapt un acronim gândit de Marie Duboin și Herveline Giraudeau să aibă impact și să fie eficient în viziunea sa de a limita poftele impulsive, de a salva portofelele și planeta.

Anual, patru milioane de tone de haine noi sunt aruncate în Europa. Pentru autorii acestei metode, ideea este de a încuraja oamenii să se întrebe dacă o piesă vestimentară își are locul în dulapurile noastre (aceasta funcționează foarte bine și pentru obiecte). „Nu este doar o chestiune de bani, este și o stare de spirit”, explică Herveline Giraudeau. Ajută la încetarea acestei suprapopulări de obiecte care poluează spațiul și creierul”.

În orice caz, dacă supraconsumul este un flagel, nu trebuie privit nici ca o chestiune de frustrare, obiectivul nefiind să te priveze de noutate, ci să cumperi mai responsabil. Și luminează dulapurile. „Te simți mai bine când scapi de aglomerație, pentru că totul este mai ușor. Există mai puțin spațiu de depozitare, mai puțină dezordine. Drept urmare, ne punem mai puține întrebări în fiecare zi”, punctează Herveline Giraudeau.

Prima întrebare pe care trebuie să ți-o pui înainte de a cumpăra este așadar următoarea: ce nevoie îndeplinește această dorință? În ce stare emoțională sunt în fața febrei de cumpărare? După ce mi-am răspuns apare a doua întrebare: am nevoie de această piesă de îmbrăcăminte acum? A treia întrebare se bazează pe noțiunea de cantitate: am deja acasă mai multe exemplare ale acestei piese vestimentare, mai am nevoie de unul?

De unde vine această haină ? A parcurs mii de kilometri înainte de a ajunge pe corpul meu? Fabricarea sa respectă mediul? Bumbacul său provine din provincia Xinjiang din China, care este suspectată a fi o zonă de muncă forțată uigură? Articolul este nou sau folosit? Este vorba despre a pune toate întrebările posibile pentru a măsura impactul asupra mediului. În sfârșit, ultima întrebare care cuprinde un pic din tot ce s-a văzut până acum: îmi va fi de folos această îmbrăcăminte?