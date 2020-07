Ce este și cum funcționează laminarea părului. Ce beneficii aduce pentru sănătate

Laminarea părului este un procedeu prin care îți protejezi părul de distrugerea sa mecanică și îl menții hidratat. Se face cu un strat subțire de substanță cu efect de acoperire și încapsulare. și se folosesc gelatina, keratina și uleiurile.

După laminare, părul este mai fin la atingere, este moale și mătăsos, are o strălucire intensă, este catifelat și elastic. În plus, laminarea părului închide cuticulele, deci protejează părul de factorii distructivi. Laminarea hidratează și hrănește firul de păr și previne chiar apariția vârfurilor despicate. Mai mult, laminarea părului are efect anti-static, deci previne electrizarea și încurcarea părului lung!

Procedeul previne în primul rând apariția părului cu aspect monoton, tern! Ajută ca firul de păr să nu mai fie degradat, stratul de laminat fiind adesea keratină sau ulei de păr, deci esențe hrănitoare!

Dacă vorbim despre cum funcționează laminarea părului, trebuie să știi că scopul ei principal este să protejeze firul de păr de lipsa hidratării și a umezelii, de efectele nocive ale soarelui sau ale toxinelor dar și în ceea ce privește factorii mecanici sau termici.

Cum faci laminarea părului acasă?