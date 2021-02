Ce este tehnica strobing în machiaj și cui i se potrivește?

Tehnica strobing a apărut ca o alternativă la tipul de conturare, pe alocuri excesiv, promovat de vedete precum Kim Kardashian, și se concentrează pe iluminare mai degrabă decât pe crearea umbrelor.

La origine, tehnica a fost folosită pentru crearea de look-uri angelice, diafane, radiante. A fost folosită și în combinație cu tehnici “grele”, precum contouring, smokey eyes, cat eyes.

Diferența dintre conturare și strobing

Nu am greși prea mult dacă am spune că “Strobing” este un alt nume, mai nou și mai modern, pentru iluminare. Tehnica se bazează pe o ultra-iluminare a tenului în puncte cheie pentru a părea că pielea are o strălucire naturală.

Zonele în care se aplică iluminatorul pentru strobing sunt chiar acele zone în care erai probabil obișnuită să aplici un iluminator după ce ai terminat de conturat, adică acele zone pe care “pică lumina” în mod natural: deasupra nasului, pe frunte într-o ușoară formă de V; pe arcadă, sub și deasupra sprâncenei; în partea de sus a pomeților; pe toată lungimea nasului, pe mijlocul lui; deasupra buzei de sus, pe “Arcul lui Cupidon” (Cupid’s Bow); pe mijlocul bărbiei.

Sfaturi pentru un strobing reușit

Dacă ai tenul gras sau mixt (cu tendințe de îngrășare numai în zona T), ar trebui să folosești produse matifiante și să te limitezi la un iluminator de tip pudră, cu mici particule strălucitoare pentru a nu încărca prea mult tenul. Dacă ai tenul acneic, evită aplicarea iluminatorului în zonele în care acneea este vizibilă, deoarece zonele iluminate vor atrage mai mult atenția.

Pentru un plus de strălucire puteți aplica în straturi două sau mai multe produse. Bineînțeles, pielea trebuie bine bine exfoliată și hidratată înainte de a trece la machiaj. Este util să folosești produse de calitate, fără particule mari de glitter sau care se depun inestetic pe piele în momentul în care sunt aplicate în unul sau mai multe straturi.

Tehnica Strobing poate arăta bine atât la o petrecere unde îți dorești să strălucești cât și la un eveniment în aer liber. Nu uita să experimentezi cu tehnica înainte de a o purta la un eveniment important.