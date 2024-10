Ce face Daniela Crudu pentru bani, după ce a născut a doua oară și a renunțat la televiziune

Daniela Crudu s-a retras din luminile reflectoarelor, dar continuă să fie activă pe rețelele de socializare, acolo unde are sute de mii de fani.

În urmă cu mai puțin de doi ani, Cruduța și-a luat prin surprindere fanii, după ce a anunțat că este însărcinată pentru prima oară. Bruneta a născut o fetiță absolut superbă și, câteva luni mai târziu, a spus public că este din nou gravidă. Fanii s-au bucurat enorm, mai ales că de această dată, diva a născut un băiețel. Astfel, viața Danielei Crudu se împarte, în prezent, între soț și copii.

În prezent, Daniela Crudu nu mai apare la niciun post de televiziune, cu toate că încă primește diverse propuneri pentru a apărea pe micile ecrane, dar le refuză deoarece timpul nu îi permite să fie prezentă la filmări. Totuși, face în continuare prin diverse proiecte online:

„Nu le onorez pe toate, că nu am timp. Îmi dedic viața familiei și aleg doar ce merită. Las copiii la bunici, dar trebuie să și merite. O dată pe lună fac un shooting pentru un contract. Motivul este familia, am doi copilași superbi pe care îi iubesc nespus de mult și am pus accent pe ei. Primesc invitații să vin în emisiuni, dar nu vreau să vin să mă spovedesc. Prefer să-mi văd de viața mea și să nu vorbesc de viața mea personală la televizor”, a povestit Daniela Crudu în cadrul unei emisiuni de divertisment.

Fosta asistentă TV a declarat că se simte foarte bine de când a renunțat la televiziune și că viața ei nu este secretă, ci doar discretă:

„Nu a fost în secret. Dacă nu am anunțat pe nimeni, nu înseamnă că a fost în secret. Mi-am chemat prietenii, nu a fost nimic secret. Îmi e bine așa cu familia. După atâția ani de proiecte, am luat o pauză. Copiii mă fac cea mai fericită și îmi place viața asta de familie. Dacă voiam la televizor, mă duceam că sunt chemată, dar nu mai vreau”, a mai spus Daniela Crudu.

Sursa: Tabu.RO