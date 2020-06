Ce a făcut Ilinca Vandici de ziua ei și pe cine a surprins

Miercuri, fermectoarea prezentatoare a împlinit frumoasa vârstă de 34 de ani, motiv de petrecere pentru familia și colegii Ilincăi Vandici. Cu primii a petrecut de cu seară, când a primit un tort și l-a împărțit cu cei dragi, iar a doua zi la muncă s-a sărbătorit cu colegii de la emisiunea de stil pe care o prezintă la postul turcesc.

“Familia mea m-a surprins încă de aseară cu momente emoționate. Evident că de ziua mea mi-au pregătit și un tort delicios și mi-au cântat la mulți ani! Zian (fiul ei, n.r.) mi-a oferit un buchet de flori, am fost foarte impresionată de gest. Am un copil minunat, o familie superbă și prieteni extraordinari, le mulțumesc tuturor pentru gândurile frumoase! Mă simt o norocoasă!”, a mărturisit pentru Tabu Ilinca Vandici care s-a aflat la muncă. Iar la un moment pe insta story ul ei a apărut un filmulet cu ea și cu Cătălin Botezatu la emisiunea “Bravo ai stil”, pe care o prezintă și acesta încercă să introducă un buchet de flori pe platouri dar să nu-l vadă nimeni. Și iată că tocmai sărbătorita l-a văzut. În altă ordine de idei, Ilinca a publicat și ea un mesaj pe rețelele de socializare care suna cam așa. “Și-a mai trecut un an! Sunt melancolică, sunt nerăbdătoare să văd ce îmi oferă viața, sunt recunoscătoare pentru tot ce am primit, ce am construit, cu ce am fost binecuvântată! Nu-mi doresc nimic! Nu-mi fac planuri, prefer să fiu surprinsă și să mă bucur de fiecare clipă în parte! Vă mulțumesc vouă pentru toată dragostea și susținerea cu care m-ați mângâiat mereu și vă promit că vom face lucruri minunate împreună! Vă iubesc!”, a scris Ilinca și la un alt mesaj le-a mulțumit tuturor celor care i-au trimis urări și au suprins-o.