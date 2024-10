Ce impact are cortizolul asupra stării de sănătate generale

Cortizolul este un hormon steroid produs de glandele suprarenale (care se gasesc deasupra fiecarui rinichi). El este eliberat ca raspuns la situatii care ne scot din rutina zilnica si joaca un rol crucial asupra modului in care organismul nostru raspunde la situatii.

Cortizolul este esential pentru supravietuire. El se numara printre principalii hormoni care se asigura ca organismul nostru are energia si resursele necesare pentru a face fata situatiilor dificile. Cand ne confruntam cu o amenintare, fie fizica sau emotionala, sistemul nervos autonom declanseaza o serie de reactii in organism, una dintre ele fiind eliberarea de cortizol.

Raspunsul la stres incepe in hipotalamus. Acesta trimite un semnal catre glanda pituitara, care apoi elibereaza un alt hormon numit ”hormon adrenocorticotrop” (ACTH). Odata ce ACTH ajunge la glandele suprarenale, acestea raspund prin eliberarea de cortizol in sange.

La niveluri normale si in situatii de stres temporar, cortizolul are ca efecte urmatoarele:

Mobilizeaza glucoza, aminoacizii si acizii grasi liberi pentru a le oferi energie celulelor; Modifica raspunsul imun, ajutand la lupta impotriva infectiilor; Contribuie la mentinerea echilibrului fluidelor si al electrolitilor.

Dupa ce situatia stresanta a trecut, nivelul de cortizol revine la normal, printr-un feedback negativ: cand cortizolul ajunge la un anumit nivel in sange, hipotalamusul si glanda pituitara reduc productia de ACTH, ceea ce, la randul sau, reduce secretia de cortizol.

Ce impact are o cantitate insemnata de cortizol asupra sanatatii?

Desi eliberarea de cortizol in situatii stresante poate fi benefica, excesul pe termen lung provoaca o multime de probleme:

Probleme metabolice

Cortizolul in exces perturba metabolismul normal, iar persoanele pot manifesta o rezistenta crescuta la insulina si la diabetul de tip 2. In egala masura, nivelurile ridicate de cortizol favorizeaza depunerea grasimilor in jurul organelor interne, ceea ce creste riscul bolilor cardiovasculare.

Probleme osoase si musculare

Principalele probleme sunt legate de psteoporoza si atrofie musculara. Cortizolul in exces inhiba absorbtia calciului si accelereaza pierderea de masa osoasa; astfel apare osteoporoza si riscul crescut de fracturi. In egala masura, o cantitate uriasa de cortizol pe termen lung provoaca pierderea masei musculare, reducand forta si rezistenta.

Probleme de sanatate mentala

Cortizolul este strans legat de depresie, anxietate si alte tulburari cognitive. Hormonul stresului afecteaza neurotransmitatorii, provocand tulburari de dispozitie, memoria si concentrarea sunt afectate, iar pacientii au un risc mai mare sa dezvolte Alzheimer.

Sursa: Tabu.RO