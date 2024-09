Ce intervenție estetică regretă Bianca Drăgușanu: „Zici că am fost chioară atâția ani”

Bianca Drăgușanu este adepta intervențiilor estetice și recunoaște de fiecare când trece pragul medicului estetician.

Divei a recunoscut că nu îi place cum arată buzele ei acum și va apela, din nou, la medicul estetician pentru o nouă intervenție. În urma criticilor primite pe Internet de-a lungul timpului, blondina a decis să facă o schimbare.

Recent, și-a anunțat fanii de pe rețelele sociale că își va ace o nouă intervenție estetică pentru a își topi acidul hialuronic din buze. Mai mult, vedeta spune că buzele sale au devenit „oribile” și că le vrea mai naturale.

„Zici că am fost chioară atâția ani cu buzele alea oribile. Le-am topit de 5 ori și tot nașpa le-am reinjectat. Să vedem acum cum ne iese treaba”, a scris Bianca Drăgușanu pe contul său de Instagram.

De-a lungul timpului, vedeta a cheltuit sume mari de bani în intervențiile estetice, printre ele fiind implantul mamar, rinoplastie, implant fesier, dar și altele.

Paralizată după un lifting facial

La începutul anului, vedeta a apelat la un lifting facial complex, care a durat 11 ore și a necesitat anestezie generală. La scurt timp, blondina a suferit de paralizie temporară pe partea dreaptă a corpului, o experiență care a îngrozit-o și i-a pus la încercare rezistența.

Bianca Drăgușanu a povestit clipele cumplite prin care a trecut după intervenție. După ce s-a trezit din anestezie, a observat că nu își putea mișca partea dreaptă a corpului, târându-și piciorul și având dificultăți în a deschide un ochi. Tot calvarul a durat două săptămâni, timp în care vedeta a fost nevoită să se adapteze situației.

„Întotdeauna am o frică înainte să intru în anestezie generală pentru că la ultima intervenție pe care am făcut-o am avut sechele vreo două săptămâni. Am fost semiparalizată pe partea dreaptă a corpului. Îmi târam piciorul după mine pentru că nu puteam să-l mișc”, a mărturisit Bianca Drăgușanu, la podcastul lui Bursucu.

Sursa: Tabu.RO