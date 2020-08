Ce le-a răspuns Deea Maxer celor care au criticat-o pe rețelele de socializare că e prea grasă

Înca o mămică mondenă, după Dana Nalbaru, a comentat pe rețelele de socializare după ce a fost criticată. Într-o lume invadată de poze cu filtre și retușate cu programe de editare performante, naturalețea începe să fie grav condamnată. Și nu oricum, ci cu ajutorul unor cuvinte greu de reprodus. Deea Maxer a avut “îndrăzneala” să pună pe Facebook poze cu ea de la plajă, deși a născut de câteva luni.

Deea Maxer este la 30 de ani o femeie frumoasă și împlinită, mama a doi copii, Andreas (9 ani) și mezina familiei, Maysa (9 luni), soția lui Dinu Maxer este mamă responsabilă, muncește, are grijă de casă, de copii și de soț. Nu vrea să piardă nicio clipă din creșterea celor doi copii și nu are timp acum de tratamente de slăbit și de înfrumusețare. Ea a postat poze cu ea de la plajă, în costum de baie, neretușate, fără filtre, “Realitate versus Instagram/Facebook”, Deea a stârnit mai multe comentarii. Unele chiar negative, iar după ce a fost numită “mamă-grasă”, soția lui Dinu Maxer a răbufnit pe Facebook și le-a transmis un mesaj ferm tuturor celor care comentează la adresa ei, dându-le peste nas. “Pentru “perfectele” alea care comentează kilogramele mele la ultimele postări/ story. Sunt mamă a doi copii, am născut acum 9 luni. Știu, asta nu e o scuză. Scopul meu nu este să fiu “fit”, nu am timp pentru asta și nu imi bat capul cu tipologii de genul și scheme de urmat pentru a fi așa cum vor alții să fiu. Nu trebuie să mă incadrez in tipare. Cei drept imi doresc să mai scap de câteva kilograme însă nu am ca target să ajung la 45 kg si să fiu pachețele de mușchi.

(Nu este frustrare, asta ca să nu aud comentarii de genul ” ești frustrata, de aia te justifici”). Nu am fost așa niciodată si nici nu mă văd așa de slabă, ca aceste comentatoare de meserie. Imi etalez celulita acumulata în timp, pielea lăsată a bustului chiar si după implant mamar, burtica cu grăsimea căpătă după sarcina cu o alimentație care nu mi~a adus frustrări. Merg pe plajă cu fetița mea de 9 luni in costum de baie in 2 piese, burtica imi mai atârnă pentru că dimineața la 7 in loc să alerg pe plajă și să fac sport ii prepar ei laptele dupa alte două treziri nocture. Sunt o mamă ocupată, fără bonă si am job. Sunt o mamă fericită care preferă să se ocupe de copii full time.

Nu vreau să pierd vreo oră din creșterea Maysei ca să merg la sală. Am un metabolism lent care reacționează prost la diete si pentru slăbire necesită eforturi suplimentare pe care acum NU VREAU să le depun. Prefer să mă ocup de ei. Și de ea si de fratele ei de 9 ani. Soțul, e si el al meu si necesită atenție. Se plânge câteodată de kg mele in plus si el, ca si voi. Cred că o face mai mult ca să mă ambiționeaze. Însă ce credeți?! nu~mi pasă! Ii spun mereu să se bucure că are nevastă fidelă si mai tânără cu 15 ani, doi copii sănătoși și toată iubirea din lume. Vă concentrați in viața pe lucruri care nu neapărat contează, sau nu sunt primordiale!!!! Hai să vă spun așa, EU sunt fericita cu mine! Apreciez mămicile care arată #topmodel după nașteri, nu sunt invidioasa si NU le numesc #slăbănoage. Nici un deget de la mâini nu e la fel, dar oameni in toată lumea? Sunt o mulțime de mame in toată lumea care sunt plinuțe, pufoase, ne~tonifiate dar sănătoase și fericite. Locuiesc pe litoral 2 luni in fiecare vară de 10 ani cel puțin. Nu aveți idee cât de frumoasă mă văd eu pe lângă MUUULTE FEMEI care nu au copii și le văd mai plinuțe ca mine, mai scunde , prea înalte, prea așa ….

Însă nu le critic. ❤️✌️E simplu. Înainte de această sarcină am conștientizat că imi voi reveni mai greu. Am împlinit 30 de ani. Nu mai e ca după sarcina cu Andreas, pe care l~am născut la 20 si m~am grăbit să slăbesc pentru a urca din nou pe scena, pentu dansa din nou belly~dance, care era pasiunea mea. Priorității se schimbă cu vârstă. Cel putin la mine așa s~a întâmplat. Mi-am dat seama că eu ca femeie, mamă, soție, artistă (și credeți~mă toate astea sunt in același timp), mă las pe mine mereu pe ultimul loc. Ca in familie să fie armonie, copii să nu aibă frustrari, să fie și curățenie și mâncare gătită și timpul organizat bine, vorba lui Andreas : ” Mami, tu ești șefa pentru că tu esti cu organizarea”. Orele de aerobic, masajele, programările l salon pentru tratamente, necesită ore! Ore pe care acum le dedic alor mei, nu kilogramelor in plus! Am grija ce mănânc, evident, nu rup clătitele pe plaja și nici shaorma. Însă, așa sunt eu, mai pufoasă, daca nu fac sport. Nu înțeleg de ce trebuie să intru in categoria celor slabe ca să fiu pe placul unora?! Mai bine mă lipsesc. Iar răutatea asta gratuită, critica asta nu vă aduce decât toxine in suflet și in vieți. O zi frumoasă! Mă duc să spăl biberoanele, să prepar prânzul Maysei(chiar dacă locuiesc in hotel vara, am toată bucătăria după mine. Locuim aici pentru că muncim aici, da! Cu ambii copii după noi). Și da, sunt fericită așa! După amiază o să merg la plajă si mai postez o serie de poze “Mamă grasă in costum de baie”. Poate pleacă de tot de pe conturile mele frustratele alea rele care au timp de jigniri. Ah, postarea am scris-o din baie că altfel nu am timp! SUNT MAMĂ!”, a scris Deea Maxer pe pagina ei de socializare.