Ce motive de fericire are cântăreața Andreea Bănică

Pe 21 iunie fermectoarea solistă împlinește 42 de ani și probabil că va sărbători în familie, alături de soț și cei doi copii frumoși pe care îi are. Însă Andreea Bănică a publicat un mesaj pe pagina de facebook cu trimitere la blogul personal în care povestește cât de fericită este că are niște copii așa cuminți și superbi.

“Deși nu fac prea des asta, în ultimele săptămâni am luat-o pe Sofia cu mine la două emisiuni și, fiind deja mai măricică, i s-a dat cuvântul, au vorbit mai multe cu ea. După fiecare emisiune am primit numai reacții pozitive și oamenii se minunau de felul ei blând și gingaș de a fi. Sunt foarte mândră de ea, recunosc, cred că e normal pentru orice părinte să simtă asta, mai ales când are un copil așa cum și l-a dorit. V-am lăsat pe instagram un interviu cu mine de acum 8 ani pe care l-am redescoperit de curând.

Spuneam atunci că vrem ca Sofia să aibă o educație bună, să nu fie răsfățată, să fie cuminte, să-și vadă lungul nasului. Îmi doream mult să fie bine crescută, modestă, liniștită, la locul ei. Să prețuiască tot ce e frumos, să prețuiască viață, natură și cadourile care i se oferă. Poate că nu sunt o mama perfectă, dar sunt mama care visam să fiu”, a scris vedeta și apoi a publicat un material pe blog despre copii ei. Cu toate acestea, solista e tristă pentru că pe 20 iunie trebuia să aibă primul concert după izolare dar s-a anulat, din păcate. Și ca o curiozitate, deși au fost multă vreme colege la trupa Blondy, puțini știu că Andreea Bănică și Cristina Rus erau născute în aceeași zi.