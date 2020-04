Ce mare și frumoasă s-a făcut Zenaida – Maria, fiica Adelinei Pestrițu

Anul acesta, pe 3 august, fermecătoarea Adelina Pestrițu își va sărbători din nou pe fiica ei și a lui Virgil Steblea, care va împlini doi anișori. Micuța este o adevărată domnișoară și părinții ei sunt deja foarte mândrii de minunăția lor. Pe care de multe ori fosta vedetă de televiziune o fotografiază și postează imagini cu ea pe rețelele de socialziare.

Zenaida a fost un copil foarte dorit de părințîi ei și de aceea Adelina Pestrițu îi îndeplinește micuței cam toate dorințele și pofetele pe care această le are. Anul trecut de ziua micuței au sărbătorit-o într-un fel special, căci i-au rupt turta, cum se face la fetițe și s-au distrat într-un cadru restrâns cu oameni de suflet și cu mulți copilași veseli.

“Zeny s-a bucurat alături de prietenii ei, de Mickey și Minnie, care n-au lipsit nici ei de la petrecere. Le mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături”, a scris vedetă pe Instagram la vremea aceea. La petrecerea, Zenaida a ales de pe tavă foarfeca, pixul și banii. „Ziua de 3 august înseamnă enorm pentru noi. Este ziua în care Dumnezeu ne-a binecuvântat cu cel mai frumos cadou, o fetiță. Primul an cu un bebeluș în viață noastră a fost unul extrem de intens, chiar dacă nopțile au fost în mare parte albe, iar dorul apăsător în fiecare clipă pe care o petreceam departe de ea. Teamă la fiecare febră, durere de dințișori, colici și orice lacrimă pe care a vărsat-o. Dar am învățat că oricât de bogat, fericit, realizat, împlitit ai fi, nu ești complet fără dragostea unui copil. Nu aș putea spune că este ușor să crești un copil. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am în viața mea și pentru toate etapele prin care am trecut până în prezent. De când Zenaida-Maria și-a făcut apariția, nu trece zi fără să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru darul divin pe care l-am primit atunci când El ne-a considerat pregătiți”, a povestit Adelina care postează în continuare pe rețelele de socializare imagini cu fiica să pe care o îmbracă precum o păpușică. La un moment dat povestea cum i-a făcut cont de socializare însă a renunțat la el, motivând că își va face singură și va poștă ce va vrea ea atunci când va fi mare.