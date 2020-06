Ce mesaj a primit de la partener Oana Zăvoranu la aniversare

Îndrăgita actriță și fosta prezentatoare de televiziune a împlinit pe 16 iunie frumoasa vârstă de 47 de ani. Actrița din “Sacrificiul” și “Numai iubirea” a fost felicitată de prietenii reali și virtuali însă cel mai frumos mesaj l-a primit de la partenerul său de viață, Alex Ashraf cu care Oana Zăvoranu e măritată din 2016.

Iubitul ei soț cu 16 ani mai mic decât soția sa i-a scris următorul mesaj pe rețelele de socializare. “La mulți ani Iubirea mea. Sunt Gelos pe frumusețea ta, și îți doresc să te țînă încă pe atât, pentru că ai o genă de Alien. Hastag -> eu îmbătrânesc și tu întinerești pe zi ce trece. Azi de ziua ta, îți doresc ca visul și dorința ta să se îndeplinească. Mă bucur enorm că am luptat pentru noi și tu la fel, căci noi doi împreună vom crea istorie. Poza asta arată fericirea și puterea de iubire pe care o producem când ne privim unul pe celălalt… tu iubirea mea însemni respirație, căldură, emoție, plăcere, distracție și tot ce-i mai frumos pe lumea asta… Te iubesc și îți mulțumesc că exiști în viața mea și datorită ție, soțul tău trăiește o viață perfectă, ca într-o poveste frumoasă fără sfârșit. Îți doresc multă sănătate, fericire și tot ce-i mai frumos pentru tine. Vreau să ai o viață alături de mine așa cum îți dorești. Al tău Husby forever”, a scris acesta. Iar l-a sfârșitul zilei Oana a scris și ea următorul mesaj de mulțumire. “Mulțumesc mult de tot pentru toate urările și mesajele superbe pe care mi le-ați trimis de ziua mea!♥️ Mă simt bine in pielea mea și că am o genă de ‘Alien’ cum zice My Husby Dragostea te face să fi frumos, iar sănătatea sa poți să te bucuri de ea…banii și faima nu fac decât să întregească tot acest tablou. All my LOVE”, a scris Oana Zăvoranu.