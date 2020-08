Ce mesaje de dragoste și-au scris Cătălina Jojo Grama și Paul Ipate

Ziua de 19 august pare să fi fost ziua iubirii, căci tot mai multe cupluri au avut parte de declarații de dragoste, mesaje siropoase pentru ei sau pentru copii lor. Iată că Jojo – Cătălina Grama a publicat un mesaj pentru iubitul ei, Paul Ipate, iar acesta a publicat câteva mesaje pentru cei doi copii ai lor.

Cei doi formează un cuplu de câțiva ani chiar dacă nu sunt căsătoriți și au o fetiță împreună, Zora plus un fiu al lui Jojo, din primul mariaj. Cătălina Jojo Grama a publicat un mesaj siropos pentru partenerul ei, Paul Ipate, pe care îl puteți citi în continuare. “Există lucruri pe lumea asta care pentru care merită să mergi până la capătul lumii. Iubirea este unul dintre ele. Nu prea mai avem parte de multe momente în doi, însă nu ne putem imagina viața fără familia noastră. Chiar aseară discutăm cu @paulipate ce vom face când vor crește copiii. Am ajuns la concluzia că nu sunt prea multe de făcut în lipsa lor. Viața noastră este complet alta alături de ei, însă e tot ce ne dorim. Avem parte de micile noastre momente romantice chiar și așa. Câteva secunde în care ne zambim și ne îmbrățișăm ne sunt suficiente ca să știm că ne iubim la fel de mult. În vacanța asta am descoperit multe locuri în care ne-am îmbrățișat și ne-am privit “altfel”.

Viața e cea mai frumoasă alături de tine, iubirea mea! Mai ales atunci când ne privim așa pe una dintre cele mai romantice plaje din univers! Aici s-au filmat unele scene de dragoste din #MamaMia. Mă bucur că am reușit să ajung în acest loc alături de dragostea mea!”, a scris Jojo. Iar Paul a scris câteva mesaje pentru cei doi copii ai lor. “Pupicii ei sunt cei mai dulci. Uneori se uită la mine, îmi trage un zâmbet ghiduș și zice: “Tati, pot să-ți spun ceva la ureche?” Și mă apropii crezând că vrea ceva dulce. Și-apoi șoptește ușor: “Te iubesc”, a scris el pentru fiica lor. Iar mesajul pentru Achim, fiul ei, sună cam așa: “Discuțiile noastre devin din ce în ce mai profunde și mai interesante. Acum câteva seri m-a pus să-i povestesc despre imperiul grec și despre cum s-a născut limba română. Îi place să citească. Mult. Îi place istoria și tot ce ține de cosmos. Îi place matematica. Mi-a spus că lui îi place să fie elegant și rafinat. Iar mie îmi place să-l privesc cum crește și devine OM. E Achimossu meu și-l iubesc”, a mai scris Paul Ipate