Ce pasiune specială și-a dezvoltat Cătălina Jojo Grama în izolare

Actrița și vedeta de televiziune a avut parte de o mare încercare în izolare și anume să se apuce serios de grădinărit. Cătălina Jojo Grama și-a luat inima în dinți și s-a apucat de meșterit în curte și să-și facă un loc special cu multe flori, o grădiniță specială în care să se simtă excelent.

Actrița s-a fotografiat printre lădițe cu răsaduri de flori și a scris pe instagram următorul text. “Anotimpul potrivit pentru una dintre cele mai mari pasiuni ale mele. Ce nu v-am spus este că încerc să obțin o grădină cu aspect tropical. Ceva mai greu de obținut având în vedere clima noastră, nu cred că există. Am reușit să prind un bambus, o magnolie grandiflora, un smochin, un catalpă, un cornus și

alte câteva plânge care să dea senzația de grădina tropicală. Astăzi am dat o fugă până la o seră și m-am întors cu câteva floricele care să facă grădina să pară și mai fresh. Grădina noastră de aici e abia la început, însă a prins contur ușor ușor. Iată cum am început eu perioada stării de alertă. Tot acasă. Gradinarind. Plănuiesc să merg mâine până la ai mei, însă vreau să ne păstrăm echilibrul, chiar și în perioada asta. Voi pe unde ați ajuns in prima zi din nouă etapă din viețile noastre?”, a povetit pe contul de socializare Cătălina Jojo Grama.