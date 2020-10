Incredibil ce pasiuni are Țurcașiu după divorț

Cântăreața și actrița și-a șocat fanii și cunoscuții după ce a anunțat in urma cu câteva luni că divorțează de soțul ei. Mai ales că anul acesta Anca Țurcașiu a împlinit 50 de ani pe care nu-i arată și se simte ca la 20 de ani. Însă vedeta are secretele ei să arate așa și noi am aflat care sunt acestea.

După ce a mărturisit în repetate rânduri că regimul de viață, sportul și ceea ce mănâncă o ajută foarte mult să arate bine, iată că Anca Țurcașiu a mai împărtășit un secret prietenilor ei virtuali. Vedeta a publicat o imagine cu ea de la mare în timp ce aleargă pe plajă și face sport și a scris următorul text pe lîngă aceasta.

“Mi-am descoperit în vara asta un hobby nou: marșul. Mi-am amintit de miile de antrenamente de atletism destul de chinuitoare din copilărie, eu fiind cam împiedicată natural… Mărșăluind azi, trăiesc senzații uluitoare: liniște, entuziasm, motivația de a înainta măcar cu câteva sute de metri mai mult decât ieri”, a scris vedeta pentru cei ce o urmăresc. Și sunt destui care vor să știe ce regim de viață și din secretele Ancăi. În plus, toată lumea vrea să vadă pozele pe care le va face, așa cum a promis, la cei 50 de ani pe care i-a împlinit anul acesta.