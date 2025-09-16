CE PEDEAPSĂ A PRIMIT DORIAN POPA, DUPĂ CE A FOST PRINS LA VOLAN SUB INFLUENȚA SUBSTANȚELOR INTERZISE

Dorian Popa și-a primit pedeapsa, după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise, în urmă cu aproximativ doi ani.

La aproximativ doi ani de când a încălcat legea, Dorian Popa a fost condamnat la opt luni de închisoare cu amânare. Acesta a fost prins la volanul mașinii sale, după ce consumase substanțe interzise, pe data de 27 octombrie 2023.

Chiar dacă dosarul a fost rejudecat, instanța a decis ca sentința să fie aceeași ca cea stabilită prima oară de judecători. Conform magistraților, infracțiunea este un eveniment izolat, iar Dorian Popa, aflat la primul conflict cu legea, a colaborat cu anchetatorii și chiar și-a recunoscut vina.

Chiar dacă nu va ajunge în spatele gratiilor, Dorian Popa se află sub supravegherea Serviciului de Probațiune. Acesta este nevoit să se prezinte la consilierul desemnat, să anunțe schimbările de domiciliu, schimbările de loc de muncă și deplasările care vor depăși cinci zile.

Mai mult decât atât, Dorian Popa trebuie să achite și cheltuielile de judecată, care se ridică la 1.700 de lei. Dacă nu va respecta măsurile impuse, pedeapsa cu închisoarea poate fi reactivate. Decizia nu este una definitivă.

Dorian Popa și-a asumat vina. Acesta a recunoscut că nu a consumat substanțele în ziua în care a fost prins, dar a mărturisit că perioada dificilă prin care a trecut l-a afectat puternic.

​„În primul și-n primul rând, vreau să-mi cer scuze tuturor celor care mă urmăresc, tuturor celor care își încep diminețile cu vlogg-urile mele. Am greșit, indiscutabil! La vârsta și experiența de viață pe care le am, clar nu am circumstanțe atenuante.

Îmi pare nespus de rău că prin ceea ce am făcut am dat un exemplu negativ și, prin ceea ce urmează, vă spun că nu vreau nicio secundă să mă scuz, ci doar să relatez contextul în care s-a întâmplat. Mare atenție, nu mă scuz! Îmi asum pe deplin consecințele acțiunilor mele. Nu sunt aici să mă scuz!”, a spus Dorian Popa, în mediul online.

Sursa: Tabu.RO