Ce pensie alimentară trebuie să plătească Alexandru Ciucu pentru fiicele sale. Alina sorescu, dezvăluiri

Alina Sorescu a reușit să divorțeze de Alexandru Ciucu, după trei ani de procese. Imediat după aflarea veștii, vedeta a vorbit despre situația dificilă cu care s-a confruntat.

În același timp, cântăreața a abordat și subiectul pensiei alimentare pe care fostul ei soț le-o plătește fiicelor.

Cei doi au stabilit atât pensia alimentară, cât și programul pe care îl au fetițele. Unul dintre lucrurile care a luat-o pe artistă prin surprindere a fost declarația veniturilor pe care Alexandru Ciucu a prezentat-o în instanță. Pe baza acesteia se stabilește și suma pe care cele două o vor primi lunar.

„În primul rând, acesta nu a fost un proces despre bani. Pensia alimentară trebuie să se stabilească de către instanță pentru copii. Eu nu am cerut vreo sumă impusă, am cerut așa cum se dă pentru doi copii: o treime din venituri.(…) În proces, da, avocata mea a specificat că el deține firme și are și dividende, el a cerut să nu fie luate în calcul și a venit cu această declarație de 807 lei venituri. Instanța a stabilit o pensie fixă, acum la final”, a mărturisit vedeta în cadrul unei emisiuni TV.

Totodată, artista a mărturisit că nu s-a luat în calcul faptul că designerul are mai multe dividente, pensia fiind una fixă, stabilită de instanță. Mai exact, acesta va achita în fiecare lună suma de 7.500 de lei.

„Având în vedere că am arătat că are dividende. s-a stabilit totuși o pensie fixă. Nu s-a luat în calcul valoarea dividendelor, ci s-a specificat că, având în vedere că are și venituri din dividende, să i se fixeze o pensie de 7.500 de lei pentru fete lunar”, a spus vedeta pentru SpyNews.

Pe 27 ianuarie 2025, artista a anunțat că a reușit să divorțeze de Alexandru Ciucu. Imediat după, Alina l-a acuzat pe fostul soț că a declarat venituri infime, cu toate că el are firme și angajați.

„Eu am solicitat custodie comună, program de vizită pentru tata în weekend-uri și vacanțe, așa cum se obișnuiește în astfel de cazuri de divorț și pensia de întreținere de 1/3 din venituri, în conformitate cu drepturile prevăzute de lege (…) iar mai tarziu, in vederea stabilirii pensiei de intretinere, si-a declarat venituri lunare de 807 lei, cu toate ca detine firme si are angajati”, a declarat vedeta.

